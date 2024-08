サステナビリティパートナー アーティストAIさん、初めての猫耳コスプレに大興奮！東京建物企業CM「建物だけじゃない東京建物？」シリーズ新CM

東京建物株式会社は、東京建物のサステナビリティパートナーであるアーティストのAIさんを起用した企業CM「建物だけじゃない東京建物?」のシリーズ新CMの放送を、2024年8月22日(木)より開始する。CM特設サイトでは、新CMメイキング映像を含めたAIさんの特別インタビュー動画、さらに、AIさんが東京建物のまちづくりの現場を実際に訪れ、そこで出会ったまちの人びとや東京建物社員にインタビューしたWEBムービーや記事も同時公開する。

【新CM一覧】・「建物だけじゃない東京建物?Hareza池袋/石神井公園団地建替えプロジェクト」篇 30秒:https://youtu.be/cyTt8bq2EGU・「建物だけじゃない東京建物?Hareza池袋/石神井公園団地建替えプロジェクト」篇 15秒:https://youtu.be/Mjm7A_SHdZ8・「建物だけじゃない東京建物?Hareza池袋」篇 15秒:https://youtu.be/bvsaizEArlo・「建物だけじゃない東京建物?石神井公園団地建替えプロジェクト」篇 15秒:https://youtu.be/TdteIFbAKTY【CM特設サイト】https://tatemono.com/communication/brand/■建物をつくるだけではない東京建物のまちづくりを紹介東京建物企業CM「建物だけじゃない東京建物?」は、サステナビリティパートナーを務めるAIさんが、東京建物が携わるまちづくりの現場をめぐり、建物をつくるだけではない東京建物のまちづくりを紹介していくシリーズCM。東京建物のまちづくりの魅力をAIさんによる書き下ろし楽曲「BE WITH YOU」にのせて発信しており、2023年9月の第一弾放映開始以来、多くの人から好評を得ている。放映開始する新CMの舞台は、「Hareza池袋」(東京都豊島区)と「石神井公園団地建替えプロジェクト」(東京都練馬区/Brillia City 石神井公園 ATLAS)。AIさんは久しぶりに訪れた池袋で、「まちそのものがステージ?」「みんなが輝いてまち全体が盛り上がっていく」とまちづくりの現場に感激した様子や、東京23区内最大級の団地であった石神井公園団地の建替えにより誕生したBrillia City 石神井公園 ATLASを訪れ、これまでのコミュニティを継承しつつ、新しい価値や交流を提供する東京建物のまちづくりに触れる。建物をつくるだけがまちづくりではない新たなストーリーにも注目だ。「建物だけじゃない東京建物?Hareza池袋/石神井公園団地建替えプロジェクト」篇 30秒放映開始日:2024年8月22日(木)放送エリア:首都圏、関西圏(一部、全国放送あり)主演:AI楽曲:AI「BE WITH YOU」■新CMメイキング映像&AIさん特別インタビュー(一部抜粋)サステナビリティパートナーとして新CM撮影に臨んだAIさんが、撮影を終えての感想とともに、アーティストとして今後挑戦していきたいことや活動し続けられる秘訣など、ここでしか聞けないエピソードを語る。初めて“猫耳コスプレ”を体験した感想を嬉しそうに話す様子や初出し情報が聞けるインタビューは必見だ。新CMメイキング&AIさん特別インタビュー動画】https://youtu.be/cRCYrTepcGcQ. 今回の「Hareza池袋」でのCM撮影の感想をお聞かせください。猫耳を付けさせてもらえたことが本当に嬉しかったので、帰ってからまた一人で付けて、鏡を見てテンションが上がっていました。別の自分になるきっかけをもらえ、アーティストとしての自分のこれからにとても役に立つヒントが多くありました。色々と周って見させていただき、素晴らしいアートや劇場がたくさんあるので、いつかライブをやりたいなと思いましたし、すごく楽しい時間でした。Q. 「Hareza池袋」での撮影の際、コスプレ体験はいかがでしたか?ハロウィンや、ライブではもちろんウィッグを着けたりすることも何回かありましたが、猫耳は滅多にやらないので、ハマりそうですね。すごく楽しかったです。皆さん自分のやりたい格好や、やりたいことをイメージしてコスプレをしている感じがして、それがとても魅力的に思えて、良いなと思いました。Q. 本格的に挑戦するならどんなコスプレをやってみたいですか?顔や髪の毛を全部いつもとは変えて、生まれ変わったような格好をしたい願望はありますね。(撮影時のコスプレイヤーの衣装の中で)やってみたいコスプレの1つは爪があってウィッグに羽が付いている格好をやってみたいです。中性的なのも格好良いなと思いました。あとは、お団子頭をしていた方のコスプレも、1度やってみたいです。ピンクは全然着用しないですが、やったことないからこそ面白いし、楽しそうですし、挑戦したらどうなるのだろうと思います。Q. 「Brillia City 石神井公園 ATLAS」での撮影はいかがでしたか?たくさんの家族や一人で住んでいらっしゃる方、高齢の方から赤ちゃんまで色々な人達がいるこういう場所は、なかなかあるものじゃないと思うし、少ないと思います。また、人と人がつながることによって、安心とか安全をお互いで見守り合っているところがすごく感じられました。(世の中が)そうなってほしいなと思いました。色々考えた日でした。Q. アーティストとして長く活動し続けられた秘訣は何ですか?やはり自分が好きなものをしないとダメですよね。自分が嫌だと思いながらやると、人も嫌だと感じると思います。自分の場合は歌が多いですが、曲を作って、自分が最初に嫌なお客さんになって客観視します。自分の曲を聴いて、それでもこの曲良いなと思えたらいい曲が作れたと感じます。あえて意地悪な人になって自分を第三者にして、嫌と感じる部分をどんどん減らしていく。微妙だと思ったことが削られていき、少しずつ良くなり続けられると思います。Q. アーティストとして挑戦したいことを教えて下さい。本物のバク転をやってみたいです。今年の目標ですが、これは本当に人に言ってないので、ここだけの話にしておいてもらえれば。いつかライブでいきなりやろうかなと思って、バク転教室を探しました。これからの楽しみということで、チャレンジしていこうと思います。Q. CMをご覧になる皆さんへのメッセージをお願いします。サステナビリティパートナーとして、色々な方々に出会えて、色々な話を伺いました。自分の人生が変わるというか、自分の考え方も変わったし、良い方向に色々なアイデアももらいました。皆さんにとっても、良いきっかけになると思うので、ぜひご覧ください。■AIさんによる「東京建物のまちづくり現場リポート」WEBムービー&記事も同時公開新CMの公開に合わせ、サステナビリティパートナーAIさんの「東京建物のまちづくり現場リポート」の詳細を収録した、WEBムービーや記事もCM特設サイトで同時公開する。中でもWEBムービーでは、まちで出会った人びとや東京建物社員へのインタビューを通じて、CM内では収まりきらなかった東京建物のまちづくりやその根底にある東京建物の姿勢や想いをより深く理解することができる。「みんなが主役になれるまち? ―Hareza池袋―」篇では、AIさんが、池袋の特徴を活かしながら多様な文化を世界に発信する「Hareza池袋」を訪れ、官民連携し、まちに関わる人びとと一緒につくる“みんなが主役になれるまち”について、エリアマネジメント協議会のメンバーやまちに集うコスプレイヤーの声を聞く。「つながるをつなげる? ―石神井公園団地建替えプロジェクト―」篇では、東京23区内最大級の団地であった石神井公園団地の建替えによって誕生した「Brillia City 石神井公園 ATLAS」を散策しながら、団地時代から継承され、新たな発展を見せるコミュニティに関わる人びとと語り合う。■AIさんによる「東京建物のまちづくり現場リポート」WEBムービー&記事も同時公開新CMの公開に合わせ、サステナビリティパートナーAIさんの「東京建物のまちづくり現場リポート」の詳細を収録した、WEBムービーや記事もCM特設サイトで同時公開。中でもWEBムービーでは、まちで出会った人びとや東京建物社員へのインタビューを通じて、CM内では収まりきらなかった東京建物のまちづくりやその根底にある東京建物の姿勢や想いをより深く理解することができる。「みんなが主役になれるまち? ―Hareza池袋―」篇では、AIさんが、池袋の特徴を活かしながら多様な文化を世界に発信する「Hareza池袋」を訪れ、官民連携し、まちに関わる人びとと一緒につくる“みんなが主役になれるまち”について、エリアマネジメント協議会のメンバーやまちに集うコスプレイヤーの声を聞く。「つながるをつなげる? ―石神井公園団地建替えプロジェクト―」篇では、東京23区内最大級の団地であった石神井公園団地の建替えによって誕生した「Brillia City 石神井公園 ATLAS」を散策しながら、団地時代から継承され、新たな発展を見せるコミュニティに関わる人びとと語り合う。【WEBムービー一覧】・「みんなが主役になれるまち? ―Hareza池袋―」:https://youtu.be/M26qFPMOYtI・「つながるをつなげる? ―石神井公園団地建替えプロジェクト―」:https://youtu.be/IKpHIDKKfS4AIさんプロフィール米ロサンゼルス生まれの鹿児島育ち。「Story」や「ハピネス」「みんながみんな英雄」など大ヒットソングを世に送り出す、日本が世界に誇るグローバル・スタンダード・アーティスト。国内外トップアーティストとのコラボも多数。2023年G7広島サミットでは、ユニセフボランティアとして、各国首脳のパートナーが参加する「次世代シンポジウム」で、平和へのメッセージを発信後、現地の学生とこどもと一緒に歌を披露。2024年、ゴジラ生誕70周年を記念したハリウッド版映画『ゴジラ×コング 新たなる帝国』主題歌「RISE TOGETHER feat. OZworld」をプロデューサーYaffleと共に発表。<AI Information>https://bio.to/AI_Link■東京建物のまちづくりについて東京建物は、1896年(明治29年)創業の日本で最も歴史ある総合不動産会社。現在、2030 年頃を見据えた長期ビジョン「次世代デベロッパーへ」を掲げ、事業を通じて「社会課題の解決」と「企業としての成長」をより高い次元で両立することで、すべてのステークホルダーにとっての「いい会社」の実現を目指している。そして、まちづくりにおいては、まちの歴史や文化、環境と調和し、そのまちにかかわる人びとやパートナーとともに持続的な成長を目指していく「サステナブルなまちづくり」という考えのもと、デベロッパーとしての幅広い事業を通じて様々な取り組みを行っている。公式サイト: https://tatemono.com■東京建物のマンションブランド「Brillia」新CMも同時公開東京建物企業新CMの公開に合わせ、東京建物のマンションブランド「Brillia」の新CM「好きな私をつくっていく」篇も同時公開し、2024年8月22日(木)より放映開始する。「Brillia」CMギャラリー: https://brillia.com/brillia/cm/■東京建物■ITライフハック■ITライフハック X(旧Twitter)■ITライフハック Facebook■ITライフハック YouTube Webに関連した記事 を読む・「Claude 3」無料・無制限提供!“持ち運べるAI” モバイルアプリ 「リートン」 事前登録開始・画像生成AIモデル 『Japanese Stable Diffusion XL』 搭載!リートンテクノロジーズ「wrtn」、バレンタインキャンペーンを実施・なかやまきんに君、阿佐ヶ谷姉妹が花王の新Web動画に出演!「いざ!1時間1本勝負!大そうじ」篇が配信スタート・セントチヒロ・チッチ、梶裕貴、かが屋、森愁⽃、kononなど、豪華コラボレーターが出演。あんさんぶるスターズ!!新キャンペーン「POWER OF YOU あなたがいるから、輝ける。」を開催・リートンテクノロジーズ、グロービス人工知能研究会が開催した「プロンプトエンジニアリングの実践型ワークショップにて、「リートン・プロンプトソン」を提供