多くの配送業者は、玄関先などの指定された場所に荷物を届ける「置き配」サービスを導入している。オンラインショッピングサイト「Amazon」でも配達完了を証明するために、配達員が置き配した荷物を撮影し、その写真を受取人に送っている。そんな中、アメリカのある女性が置き配完了の写真をSNSに投稿したところ、荷物が目に入らないほど強烈な犬の姿が写っていた。米ニュースメディア『Newsweek』などが伝えている。

米メリーランド州在住のTikTokユーザー名「sabreeezyyyy」さん(以下、サブリナさん)が、ユニークな写真を投稿した。そこには、置き配したことを知らせるAmazonからの写真が紹介されており、玄関前に置かれた荷物とともに“空中浮揚している犬”が捉えられていた。この犬はサブリナさん一家が飼っているオスの“コーディ(Cody)”で、やってきた配達員を見て興奮し、玄関のガラスドア越しで何度もジャンプしていた。配達員は荷物と一緒にコーディが大きくジャンプした瞬間を撮影したため、まるでコーディが空中浮揚しているように見えるのだ。また写真は、荷物ではなくコーディを中心にして撮影しており、配達員の遊び心が伝わってくる。サブリナさんはこの投稿に、「いつも通りのAmazonの配達だと思っていたけど…うちの犬、どうしちゃったの? デュア・リパみたいに空中浮遊しているわ」と言葉を添えており、英シンガーソングライターのデュア・リパ(Dua Lipa)と米出身のラッパー、ダベイビー(Dababy)の空中浮遊を歌詞にしたコラボ曲『Levitating』をたとえていた。投稿を見た人々は、コーディの“空中浮揚”に笑いが止まらなかったようでこのような声が寄せられている。「Amazon配達員に声援を送るよ! これは最高に素晴らしい写真だわ(泣笑)」「めちゃくちゃ大声で笑っちゃった。これは最高の写真。」「配達員が大笑いしているのが目に浮かぶわ(泣笑)」「この浮遊している写真には、『ハリー・ポッター』の音楽が必要だな(爆笑)」なおこの投稿は6月28日に公開されたものだが、多くの人に笑いをもたらしたことで今月8日に米ニュースメディア『Newsweek』が紹介し、さらに注目を集めた。同メディアの取材に応じたサブリナさんは、コーディについて1年前に動物保護団体から引き取った犬だったことを明かし、「初めはのんびりとして落ち着いた犬だと思っていました」と語った。そしてコーディは、しばらくして慣れてくると活発に行動するようになったそうで、サブリナさんはこのように話している。「最初に写真を見た時、笑いが止まらなくて友達全員に送っちゃったわ。だって、コーディの性格を完璧に表した写真だったから。家族として迎えた頃、コーディは安堵したのか本来の性格を見せ始めて、私たちはコーディが元気でやんちゃな子だと気づいたの。」「母はいつも置き配完了の写真をスクリーンショットにして私に送ってくれるんだけど、たいていコーディと同居犬の“キンバ(Kimba)”が写っているの。でも今回の配達員は、コーディを興奮させて最高の瞬間を撮ったんだと思う。ジャンプ全開のコーディの姿を捉えたのは、これが初めてよ!」コーディは配達員だけでなく、どんな訪問客にも興奮する傾向があるそうで、家族に対してはとても愛情深くて甘えん坊な面があるとサブリナさんは明かしている。画像は『TAG24 「Frau erhält Foto von Amazon-Paket: Als sie das Bild ansieht, bleibt ihr die Spucke weg」(TikTok/Screenshot/sabreeezyyyy)』『sabreeezyyyy TikTok「Shoutout to the Amazon Driver for this gem」』より(TechinsightJapan編集部 MasumiMaher)