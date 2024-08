SiNGO出演！JAPAN LATIN MUSIC FESTIVAL “timba”

JAPAN LATIN MUSIC FESTIVAL “timba”が、2024年10月13日(日)渋谷ストリームで開催がします。

JAPAN LATIN MUSIC FESTIVAL “timba”

【開催概要】

■名称

JAPAN LATIN MUSIC FESTIVAL “timba” 2024

■日程

2024年10月13日(日)

1F La plaza(ラ・プラサ、広場) 11時開場

4F〜6F 13時開場(予定)

■会場

渋谷ストリーム(東京都渋谷区渋谷3-21-3)

■チケット

一般 :〜9/13早期割引 9,000円/前売り 10,000円/当日券 11,000円

U25(25歳以下):前売券 4,500円/当日券 5,000円

※金額は税込みです。

※8月上旬より前売り券を発売予定、金額は変更となる場合があります。

【JAPAN LATIN MUSIC FESTIVAL “timba” 2024 内容】

渋谷駅直結の空調が完備された快適なビルの中で、日本屈指のラテンミュージック&カルチャーに囲まれる夢のような1日です。

本場キューバとニューヨーク、世界を基軸に活動を続ける、音楽プロデューサー&ピアニストSiNGOの呼びかけで、総勢約10組、100名を超える日本全国のラテンミュージックのアーティスト、グループ、DJ、ダンサーが、渋谷ストリームホールに集結します。

今回は4〜6Fの有料エリアに加え、無料開放エリア「La plaza(ラ・プラサ、広場)」を渋谷ストリーム1F 稲荷橋広場に展開し規模を拡大!

有料エリアには託児ブースや芝生の休憩スペースが完備され、小さいお子様連れからご高齢の方まで、クリーンで明るい空間を安心して楽しめます。

また、都市型フェスというコンセプトのもとに、ビルの中にニューヨークやキューバのハバナを彷彿とさせる架空のラテンタウンをデザイン。

音楽だけではなく、こだわりのラテンフードやドリンクと共に1日中快適に過ごせます。

沢山の方がラテンミュージックに触れるきっかけを作りたい、という想いから、渋谷ストリーム、1Fに無料エリア“La plaza(ラ・プラサ、広場)”の新設にチャレンジします。

クラウドファンディングサイト「CAMPFIRE」にて2024年8月1日(木)よりプロジェクトを開始しました。

本プロジェクトは9月12日(木)まで実施しています。

<プロジェクトURL>

https://camp-fire.jp/projects/view/779713

■代表 SiNGOコメント■

「フェスラティンバは、日本唯一のラテンミュージックに特化した音フェスです。

ジャンル最大規模の「音フェス」となります。

ラテンミュージックは、アフリカのリズムとヨーロッパの音楽が中南米で融合し、北米ニューヨークなど世界各国で発展を続けています。

いわば人類の叡智を集結したこの究極の音楽は、聴く人をポジティブに勇気づける不思議な力があります。

ラティーノたちにとって音楽は生活に欠かせないものですが、私達にとってもラテン音楽を日常の生活に取り入れれば、毎日をより楽しく、ひいては日本全体を元気にする可能性を秘めているのではないでしょうか。

そんなラテンミュージックの素晴らしさを、一人でも多くの人に体感してもらいたい。

という想いでプロデュースしました。

略称のfeslatimbaは、Festival+Latin+Timbaを合わせた造語です。

ティンバはラテン音楽の本場キューバ発祥のポップミュージックで、未来志向のポジティブなエネルギーに満ち溢れた音楽。

私たちはティンバの本質である“目の前のオーディエンスと共に新しい音を創り出すこと”を重視し、日本の方々が楽しめるラテン音楽の形を追求しています。

今回もティンバだけではなく、サルサ、ルンバ、カリビアンミュージックを含めて、今日本で勢いがあり、自信を持って皆さんに見ていただきたいと思うグループが出演します。

feslatimbaはスペイン語もダンスも全く必要ない、気軽にラテン音楽を体感できるエントランスです。

ぜひご友人ご家族皆様で楽しみにいらしてください」

■出演者

SiNGO/Cafe Amarillo/PIYOVAN y Su Familia De La Salsa/Toque’o Rumba/WAIWAI STEEL BAND/Yacel Sagarra/Yasuji Nakano/東京工業大学 Los Guaracheros(Rising Stars枠)

(第一弾発表)随時更新されます。

※都合により出演者の変更の可能性もあります。

最新情報はフェスティバル公式webをご確認下さい。

【主催】

CABIOSILE (feslatimbaフェスティバル実行委員会)

スタジオ五軒町 (斉藤布帛)

【協賛・協力(順不同・敬称略)】

株式会社ヤマハミュージックジャパン

株式会社リットーミュージック

株式会社モリダイラ楽器

株式会社コマキ楽器

有限会社キョウダイジャパン

CHEFS MOTION 株式会社

江戸深川珈琲本舗

合同会社MIMOZA

日本ラム協会

【助成】

公益財団法人東京都歴史文化財団 アーツカウンシル東京【芸術文化魅力創出助成】

