まるでAI画像のよう…「サッカー場に突如巨大な穴が開く」衝撃的な瞬間が話題に

現在コパ・アメリカが行われているアメリカ合衆国で、サッカー場に突如大きな穴が開くという衝撃的な事故があったという。

事故があったのはイリノイ州にあるオールトンという街のゴードン・ムーア市立公園に作られたフットボールセンター。

事故が起こったのは水曜日で、複数面のピッチの中央部に突如巨大な陥没穴が出現したという。しかもその瞬間の映像が監視カメラに撮影されていた。

