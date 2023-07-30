Ä³Ìî¤â¾Ð¤Ã¤¿¥É¥ó¹ÓÀî¤Î¥³¥ß¥«¥ë¥Õ¥¡¥¤¥È¡¡Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤È¥µ¥¦¥Ê¤Ç°Õµ¤Åê¹ç¡ÖÅ·À¤Î¿Í¤¿¤é¤·¡×
¡Ú¥×¥í¥ì¥¹Â¢½Ð¤·¼Ì¿¿´Û¡Û¡Ö¥«¥ó¥Á¥ç¡¼¡ª¡×¡£¥É¥ó¹ÓÀî¤¬¾®¿ù½ÓÆó¤Î¿¬¤ËÃÝ¥Ü¥¦¥¤ò¥Ö¥¹¥ê¡ª
¡¡À±Ìî´ªÂÀÏº¤Ï¾Ð¤¤¤ò¤³¤é¤¨¤ë¤¿¤á»ëÀþ¤ò³°¤·¤¿¤¬¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼£³Ç¯ÌÜ¤ÎÄ³ÌîÀµÍÎ¤Ï»×¤¤ÀÚ¤ê¾Ð¤Ã¤Æ¤¿¡Ê¼Ì¿¿¡Ë¡£
¡¡
¡¡£³£¶Ç¯Á°¤Î£±£¹£¸£¶Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ£¶£±Ç¯¡Ë£±£±·î£±£¶Æü¡¢Åìµþ¡¦Æü»º¼«Æ°¼ÖÂ¼»³¹©¾ì¥°¥é¥¦¥ó¥ÉÆÃÀß¥ê¥ó¥°¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿£±£¶¿Í»²²Ã¤Î¥Ð¥È¥ë¥í¥¤¥ä¥ë¤Ç¤Î¤Ò¤È¥³¥Þ¤À¡£½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿Â¾¤ÎÁª¼ê¤ÏÌÚ¸Í½¤¡¢±ÛÃæ»íÏº¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥¥ã¥Ã¥È¡¢¸åÆ£Ã£½Ó¡¢Ìî¾å¾´¡Ê¸å¤Î£Á£Ë£É£Ò£Á¡Ë¡¢Á¥ÌÚÍ¥¼£¡Ê¸å¤ÎÀ¿¾¡¡Ë¡¢¶¶ËÜ¿¿Ìé¡¢ÊÒ»³ÌÀ¡¢Æ£¸¶´îÌÀ¡¢»³ºê°ìÉ×¡¢°ÂÀ¸ÍÎÆó¡¢¶â½¨¹¿¡£
¡Ö¤¤¤±¡¢¤¤¤±¡×¡£³Ý¤±À¼¤À¤±¤Ç¸åÊý¤ÇÀï¶·¤ò¤¦¤«¤¬¤¦¹ÓÀî¡£Í×ÎÎ¤è¤¯»î¹ç¤Ë²Ã¤ï¤ë¤È¡¢ÊÒ»³¤Ë¡Ö¥ï¥¸¥Þ¡ª¡×¤È¶«¤ÓÁêËÐ¤Î»ÅÀÚ¤ê¤«¤é¡¢¤³¤ÎÇ¯Á´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹Æþ¤ê¤·¤¿ÎØÅçÂç»Î¤ÎÆÀ°Õµ»¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¢¡¼¥à¥Ü¥ó¥Ð¡¼¤ò·«¤ê½Ð¤·¡¢¸«¤»¾ì¤òºî¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Áá¡¹¤È¼º³Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¾ì³°¤«¤é¤Á¤ç¤Ã¤«¤¤¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¶¶ËÜ¤¬¶â¤ò¥Õ¥©¡¼¥ë¤·¤Æ¾Þ¶â£±£°Ëü±ß¤ò³ÍÆÀ¡£¶¶ËÜ¤òÁ´°÷¤ÇÆ¹¾å¤²¤·¡¢Íî²¼¤µ¤»¤ë¤ªÌóÂ«¡£¹ÓÀî¤Ï¤½¤Î¥¹¥¤Ë¾Þ¶â¤òÃ¥¤Ã¤ÆÆ¨Áö¡£¶¶ËÜ¤¬¤¢¤ï¤Æ¤ÆÄÉ¤¤¤«¤±¤¿¡£
¡¡¹ÓÀî¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¹õ¤Î¥í¥ó¥°¥¿¥¤¥Ä¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¡¢É÷ËÆ¤â»÷¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤éàÁ°ºÂ¤ÎÎÏÆ»»³á¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î·è¤áµ»¤Ë¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÌ¾¾Î¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£»ÔÌò½ê¸Ç¤á¤ËÅÔÄ£¸Ç¤á¡£¥µ¥é¶â¸Ç¤á¤ÏÁê¼ê¤Î¼ó¤ÈÎ¾ÏÓ¤òÆ±»þ¤Ë·è¤á¤ëµ»¤Ç¡¢¡Ö¼ó¤¬²ó¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¡¢¤½¤¦ÉÕ¤±¤¿¡×¤È¹ÓÀî¤ÏÆÀ°Õ¤²¤ËÀâÌÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡££°£·Ç¯£µ·î£³Æü¡¢¸å³Ú±àÂç²ñ¤ÎÂè£±»î¹ç¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼£±Ç¯ÌÜ¤ÎÆâÆ£Å¯Ìé¤òÇË¤Ã¤¿¤Î¤â¡¢¤³¤Î¥µ¥é¶â¸Ç¤á¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¹ÓÀî¤Ï¡¢¥¹¥È¥í¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÉ¸ÜÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ç¤Ï¿¿µÕ¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡¢¥³¥ß¥«¥ë¤Ê¤Ò¤ç¤¦¤¤ó¥×¥í¥ì¥¹¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥¢¥ó¥È¥Ë¥ªÃöÌÚ¸øÇ§¤Ç¤³¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Æ»¾ì¤Ç¤Î¶¯¤µ¤¬Î¢ÂÇ¤Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ù¥ó¥Á¥×¥ì¥¹¤Ç¤Ï£²£°£°¥¥í¤òµó¤²¤ëÎÏ»ý¤Á¡£½ÀÆ»¡¢¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥ó¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¤Ç¤Ï»²¤Ã¤¿¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤È¼«Ëý¤·¡¢¤¿¤À¼º¿À¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤È¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡¤É¤³¤Î²ñ¾ì¤Ç¤â¡¢¼ã¼ê¤¬à¥Ð¥Á¥Ð¥Áá¤Î¥Õ¥¡¥¤¥È¤ò¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¹ÓÀî¤Î¥×¥í¥ì¥¹¤Ï½á³êÌý¤Ë¤Ê¤ê´ÑµÒ¤ÏÊ¨¤¤¤¿¡£
¡¡
¡¡¤µ¤Æ¡¢¹ÓÀî¤Î¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î¼«Ëý¤Ï¥¿¥Ë¥Þ¥Á¡Ê¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¡Ë¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤À¡£¿·Æü¤ÈÃöÌÚ¤ÎÂç¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤À¤Ã¤¿º´ÀîµÞÊØ¤Î¸Îº´ÀîÀ¶²ñÄ¹¤È¡¢ºÇ½é¤Î±ï¤ò¼è¤ê»ý¤Ã¤¿¤Î¤Ï¹ÓÀî¤À¤Ã¤¿¡£¥×¥Á¥·¥ë¥Þ¤ÇÍÌ¾¤Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥ì¥À¤Î²ÃÈª²íÇ·¼ÒÄ¹¡¢ÇÏ¼ç¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤Ê³ô¼°²ñ¼Ò¿Þ¸¦¤Î¶â»Ò¿¿¿ÍÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹¤âÍ§¿Í¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¿·Æü¥×¥í¤ò±ßËþÂà¼Ò¤·¤¿¸å¡¢£Ó£×£Ó¤Ç¸½ÌòÉüµ¢¤·¤¿¤Î¤â¥á¥¬¥Í¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÅÄÃæÈ¬Ïº¼ÒÄ¹¤È¤Î·Ò¤¬¤ê¤À¡£
¡¡µð¿Í¤ÎÄ¹ÅèÌÐÍº½ª¿ÈÌ¾ÍÀ´ÆÆÄ¤È¤ÏÄê´üÅª¤Ë¿©»ö¤ò¤¹¤ëÃç¤À¤Ã¤¿¡£Ä¹Åè¤Ï£Ó£×£Ó¤Î¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ë¤â´é¤ò½Ð¤·¡¢Åìµþ¥É¡¼¥àÂç²ñ¤òÀ¸´ÑÀï¤·¤¿¡£
¡¡¹ÓÀî¤¬Ä¹Åè¤ÈÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÅÄ±àÄ´ÉÛ¤Î¥µ¥¦¥Ê¤À¤Ã¤¿¡£¹ÓÀî¤È±Ê¸»ô£¤Ï¶öÁ³°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ä¹Åè¤«¤é¡¢¡Öº£Æü¤Î»î¹ç¤Ï¥·¥ó¥°¥ë¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¥À¥Ö¥ë¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¡£¤¹¤°¤Ë¤ÏÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ê¤Î¤«¡¢¥¿¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¤Ê¤Î¤«¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤Âç¾Ð¤¤¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¹ÓÀî¤Ï¼ã¼ê¤ÎÌÌÅÝ¸«¤¬ÎÉ¤¤¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤¿¤¬¡¢ÆÃ¤Ë²Ä°¦¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¶¶ËÜ¿¿Ìé¤À¤Ã¤¿¡£¶¶ËÜ¤ÏÁÇÄ¾¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼Â¹Ô¤·¤¿¡£
¡¡
¡¡£¸£´Ç¯¤ËÆþÌç¤·¤¿¶¶ËÜ¡¢Ä³Ìî¡¢ÉðÆ£·É»Ê¤é¤Î´¿·Þ²ñ¤¬³«¤«¤ì¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¡¢¡Ö²Î¤â²Î¤¨¤Ê¤¤¤·¡¢·Ý¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£²¿¤ò¤ä¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¤¤¤¦¶¶ËÜ¤Ë¡¢¹ÓÀî¤Ï¡Öºä¸ý¡ÊÀ¬Æó¡Ë¤µ¤ó¤Î¿¿»÷¤ò¤·¤¿¤é¤¤¤¤¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡£¶¶ËÜ¤Ïºä¸ý¤ÎÀ¼ÂÓÌÏ¼Ì¤Ç¡Ö¥ª¡¼¤ªÁ°¡¢¤¢¤ì¤ä¤Ã¤È¤±¤ä¡×¡£¼þ¤ê¤Ë¤ÏÂç¥¦¥±¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÅÜ¤Ã¤¿ºä¸ý¤Ï¶¶ËÜ¤Ë¤ª¤·¤Ü¤ê¤ä¥Ä¥Þ¥ß¤òÅê¤²¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¹ÓÀî¤¬Ê²¤¤Ä¤±¤Æ¥Ò¥íºØÆ£¤ÈÉÔ²º»î¹ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¶¶ËÜ¤Ï¡Ö¹ÓÀî¤µ¤ó¤Ë¤ÏËÜÅö¤Ë¿§¡¹¤È¿ÍÀ¸¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤·¡¢¿®Íê¤âÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÉðÆ£¤Ï¡¢£±£·Ç¯£±£±·î¤Ë¹ÓÀî¤Îë¾Êó¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¡¢ÈëÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡£¸£´Ç¯¤ËÄ¹½£¤é¤¬¿·Æü¥×¥í¤òÂçÎÌÎ¥Ã¦¤·¤¿ºÝ¡¢¹ÓÀî¤Ë¡Ö¥á¥·¹Ô¤¯¤¾¡×¤ÈÏ¢¤ì¤é¤ì½Ð¤«¤±¤¿¶¶ËÜ¤ÈÉðÆ£¤Ï¡¢¿¼ÌëÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤âÆ»¾ì¤ËÌá¤é¤º¡¢¶î¤±ÉÕ¤±¤¿ºä¸ý¤ÈÆ£ÇÈÃ¤Ì¦¡Ê¸½¡¦Ã¤¼¤¡Ë¤Ïà£²¿Í¤âÂàÃÄ¤Ê¤Î¤«á¤ÈÂç¤¤¤Ëµ¤¤ò¤â¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÉðÆ£¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤¤µ¤Ê¬¤Ç£²¿Í¤ÇÆ»¾ì¤Ëµ¢¤ë¤È¡Ø¤Ê¤ó¤À¤ªÁ°¤éµ¢¤Ã¤ÆÍè¤¿¤Î¤«¡Ù¤Ã¤Æ¡¢µã¤«¤ì¤ë¤°¤é¤¤´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¡£¹ÓÀî¤µ¤ó¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤½¤Î»þ¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤è¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡££²¿Í¤ÏÀéÍÕ¡¦±ÉÄ®¤ÎÉ÷Â¯Å¹¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¸Ä¿ÍÅª¤Ë»ä¤Ï¡¢¹ÓÀî¤«¤é¤è¤¯²Ö»¥¡Ê¤ª¤¤¤Á¤ç¤«¤Ö¡Ë¤ËÍ¶¤ï¤ì¤¿µ²±¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥«¥â¤È»×¤ï¤ì¤¿¤Î¤«¡Ä¤È¤¤Ë¾åÅÄÇÏÇ·½õ¤â²Ã¤ï¤Ã¤¿²Ö»¥¤Ï¶ÛÄ¥¤Ç¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ê·É¾ÎÎ¬¡Ë¡£