¤ß¤ó¤Ê¤¬¹¥¤¤Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Á¥¥ó¤È¥Ý¥Æ¥È¡ªº£¤À¤±¤ª¥È¥¯¡Ö1000±ß¥Ñ¥Ã¥¯¡×¡Ö1500±ß¥Ñ¥Ã¥¯¡×
ÆüËÜKFC¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÆüËÜ¥±¥ó¥¿¥Ã¥¡¼¡¦¥Õ¥é¥¤¥É¡¦¥Á¥¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¥±¥ó¥¿¥Ã¥¡¼¥Õ¥é¥¤¥É¥Á¥¥ó(°Ê²¼¡§KFC)Å¹ÊÞ¤Ç¡¢¡Ö1000±ß¥Ñ¥Ã¥¯¡×¡Ö1500±ß¥Ñ¥Ã¥¯¡×¤ò8·î18Æü(¿å)¤«¤é9·î7Æü(²Ð)¤Þ¤Ç´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë
¡Ø½ë¤¤Æü¤¬Â³¤¯¤È¡¢¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤Ë¡Öº£Æü¤Î¤´ÈÓ¤É¤¦¤·¤è¤¦¡Ä¡×¤ÈÇº¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤³¤È¡¢¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬Âç¹¥¤¤Ê¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Á¥¥ó¡×¤È¡Ö¥Ý¥Æ¥È¡×¤Î¥Ñ¥Ã¥¯¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©¤ª»Ò¤µ¤Þ¤È¤Î¥é¥ó¥Á¤ä¤´²ÈÂ²¤È¤Î¥Ç¥£¥Ê¡¼¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£¡Ù
2¡Á3Ì¾¤Ë¤ª¥¹¥¹¥á¤Ê¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Á¥¥ó¡×4¥Ô¡¼¥¹¤Ë¡Ö¥Ý¥Æ¥ÈL¡×¤¬ÉÕ¤¤¤¿¡Ö1000±ß¥Ñ¥Ã¥¯¡×¤È¡¢¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Á¥¥ó¡×5¥Ô¡¼¥¹¤Ë¡Ö¥Ý¥Æ¥ÈBOX¡×¤¬ÉÕ¤¤¤¿¥Ü¥ê¥å¡¼¥àËþÅÀ¤Î¡Ö1500±ß¥Ñ¥Ã¥¯¡×¤Î2¼ï¤Ç¡¢ºÇÂç380±ß¤ª¥È¥¯¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢2¼ï¤Î¥Ñ¥Ã¥¯¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢ÄÉ²Ã¥á¥Ë¥å¡¼¤â¤ª¥È¥¯¤Ë¡£µ¤·Ú¤Ë¥Ý¥¤¥Ý¥¤¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤ÈÏÃÂê¤Î¡Ö¥Ý¥Ã¥×¥³¡¼¥ó¥Á¥¥ó¡×¢¨¤¬1¸Ä200±ß(ÄÌ¾ï²Á³Ê230±ß)¡¢¤Û¤ó¤Î¤ê¥Ð¥¿¡¼É÷Ì£¤È¥Ï¥Ë¡¼¥á¥¤¥×¥ë¤Î´Å¤µ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÂ¿¤¤¡Ö¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¡×¤¬2¸Ä300±ß(ÄÌ¾ï²Á³Ê460±ß)¤Ç¤¤¤¯¤Ä¤Ç¤âÄÉ²Ã¤Ç¤¤ë¡£
¡Ø¤ª»Ò¤µ¤Þ¤ÈÍ·¤ó¤À¤¢¤È¤Î¥é¥ó¥Á¤ä¤ª¤¦¤Á¤´¤Ï¤ó¤Ë¡¢º£¤À¤±¤ª¥È¥¯¤Ê¡Ö1000±ß¥Ñ¥Ã¥¯¡×¡Ö1500±ß¥Ñ¥Ã¥¯¡×¤ò¡¢¤¼¤Ò¤É¤¦¤¾¡£¡Ù
¡Ú¾¦ÉÊ³µÍ×¡Û ¢¨²Á³Ê¤ÏÀÇ¹þ
¾¦ÉÊÌ¾¡§
¡Ö1000±ß¥Ñ¥Ã¥¯¡×¡Ä1,000±ß (ÀÑ¾å¤²²Á³Ê1,310±ß) ¡Ì¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Á¥¥ó4¥Ô¡¼¥¹¡¢¥Ý¥Æ¥ÈL¡Í
¡Ö1500±ß¥Ñ¥Ã¥¯¡×¡Ä1,500±ß (ÀÑ¾å¤²²Á³Ê1,880±ß) ¡Ì¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Á¥¥ó5¥Ô¡¼¥¹¡¢¥Ý¥Æ¥ÈBOX¡Í
¢¨ÀÑ¾å¤²²Á³Ê¤Ï¡¢Ã±ÉÊ²Á³Ê¤ò¹ç»»¤·¤¿²Á³Ê¤Ç¤¹¡£ ¢¨¡Ö¥Ý¥Ã¥×¥³¡¼¥ó¥Á¥¥ó¡×¤Ï¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¤¿¤á¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡ÂèÈÎÇä¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¡£
ÈÎÇä´ü´Ö¡§2021Ç¯8·î18Æü(¿å)¡Á9·î7Æü(²Ð)
ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§Á´¹ñ¤ÎKFCÅ¹ÊÞ ¢¨°ìÉô¡¢ÈÎÇä¤·¤Ê¤¤Å¹ÊÞ¤¢¤ê¡£¡¡¢¨³Æ¼«¼£ÂÎ¤ÎÊý¿Ë¤Ë½¾¤¤¡¢±Ä¶È»þ´Ö¤òÊÑ¹¹¡¢¤Þ¤¿¤Ï¡¢µÙ¶È¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡£
¢£¥±¥ó¥¿¥Ã¥¡¼¥Õ¥é¥¤¥É¥Á¥¥ó
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ Twitter
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ Facebook
¢£¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿µ»ö¤òÆÉ¤à
¡¦¼óÅÔ·÷¤Î¥¤¥È¡¼¥è¡¼¥«¥É¡¼³ÆÅ¹¤ÇÈ¯Çä¡ª¡Ø¥Þ¥ó¥´¥Ä¥ê¡¼¥«¥Õ¥§´Æ½¤¥¬¥Ñ¥ª¥é¥¤¥¹¡Ù¤Ê¤É·×6ÉÊ
¡¦²ÈÄíÍÑ¥²¡¼¥à¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï ¥Ò¥Î¥«¥ß·ìÉ÷ëý¡Ù¡ªufotableÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥á¡¼¥¸¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÂè2ÃÆ¸ø³«
¡¦°û¿©¶È¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤¤¿Í¤ò±þ±ç¡ª½é¤Î¥ß¡¼¥ë¥ï¡¼¥¯¥¹¥¥Ã¥Á¥ó´ü´ÖÍøÍÑ¼Ô¤¬½ÐÅ¹
¡¦¾þ¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¦¼Ì¿¿Å¸¡Ø¥¢¡¼¥È¤Î¶¥±é 2021¿·ÎÃ¡Ù¡ÚArt Gallery M84¡Û
¡¦Âç¤¤Ê²ÙÊª¤â¼õ¤±¼è¤ì¤ë¡ªºÇÂç75L¤ËÃÊ³¬Åª¤Ë³ÈÄ¥¤Ç¤¤ëÂðÇÛ¥Ü¥Ã¥¯¥¹
³°Éô¥µ¥¤¥È
¡Ö¥±¥ó¥¿¥Ã¥¡¼¥Õ¥é¥¤¥É¥Á¥¥ó¡×¤ò¤â¤Ã¤È¾Ü¤·¤¯