¡Ö19ºÐ¤¸¤ã¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁá¤¤¤«¤Ê¡×ÆâÅÄÆÆ¿Í¤¬µ×ÊÝ·ú±Ñ¤Î¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë°ÜÀÒ¤Ë»ýÏÀ¡ª¡ÖÂ¾¤Î¥Á¡¼¥à¤ä¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤è¡×
¡¡¸µÆüËÜÂåÉ½DF¤ÎÆâÅÄÆÆ¿Í»á¤¬¡¢DAZN¤Î´§ÈÖÁÈ¡ØAtsuto Uchida's FOOTBALL TIME¡Ù¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢µ×ÊÝ·ú±Ñ¤Îµî½¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß¤Ï¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤«¤é¥Ø¥¿¥Õ¥§¤Ë¥ì¥ó¥¿¥ëÃæ¤Îµ×ÊÝ¤Ï¡¢Íè¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÊÝÍ¸µÉüµ¢¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ëÉÔÂ¤ÈEU·÷³°ÏÈ¤ÎÌäÂê¤Ë¤è¤ê¡¢ºÆ¥ì¥ó¥¿¥ë¤¬Ç»¸ü¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤«¤Ç¤â¸½ÃÏ¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ø¤Î¥í¡¼¥ó°ÜÀÒ¤À¡£¸½ºß¡¢¥À¥Ë¡¦¥»¥Ð¥¸¥ç¥¹¤È¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¡¦¥¦¡¼¥Ç¥´¡¼¤ò¥Þ¥É¥ê¡¼¤«¤é¼Ú¤ê¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¥¬¥Ê¡¼¥º¤Î¥ß¥±¥ë¡¦¥¢¥ë¥Æ¥¿´ÆÆÄ¤¬¡¢Î¾MF¤¬¥Þ¥É¥ê¡¼¤Ëµ¢´Ô¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¤½¤Î¸å³ø¤È¤·¤Æµ×ÊÝ¤òÍß¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ö¤¦¤Þ¤Ã¡×ÆâÅÄÆÆ¿Í»á¤¬»×¤ï¤ºÓ¹¤Ã¤¿µ×ÊÝ·ú±Ñ¤ÎÄ¶Àä¥×¥ì¡¼¤Ï¤³¤Á¤é
¡¡»Ê²ñ¤ÎÌîÂ¼ÌÀ¹°¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤«¤é¤½¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤¿ÆâÅÄ»á¤Ï¡¢¡Öµ×ÊÝ¤¯¤ó¤Ï³Î¤«¤Ë¼þ¤ê¤¬¥Ý¥¼¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¤Ç¤¤Æ¡¢¾å¼ê¤¤¤È¤³¤í¤Ë¥Ý¥ó¤ÈÆþ¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬³è¤¤ë¤È»×¤¦¡×¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡Ö¼éÈ÷¤ò¸Ç¤á¤Æ¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ç¡¢¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢´°Á´¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¾å¼ê¤¤ÅÛ¤ò½¸¤á¤¿¥Á¡¼¥à¤Ë¤¤¤¿Êý¤¬³èÌö¤Ï¤Ç¤¤ë¡¢¤½¤ê¤¡¤Í¡×
¡¡¤À¤¬¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï»þ´ü¾°Áá¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡Ö³èÌö¤Ç¤¤ë¤±¤É¡¢19ºÐ¡¢20ºÐ¤Ç¤½¤³¤ËÃ©¤ê¤Ä¤¯¤Î¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁá¤¤¤«¤Ê¡£Â¾¤Î¥Á¡¼¥à¤äÂ¾¤Î¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤è¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ë¡×
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡Ö²¶¤â¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ë¹Ô¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡×¤È¤³¤Ü¤·¡¢ÌîÂ¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡Ö¡Ê¸µ´ÆÆÄ¤Î¥¢¡¼¥»¥ó¡¦¡Ë¥ô¥§¥ó¥²¥ë¤µ¤ó¤âÍß¤·¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡×¤ÈÊÖ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤³¤ó¤ÊÏÃ¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Ë¤Ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤«¤é¡£¹Ô¤Ã¤È¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤Ï¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô