¹Åç¤Î¸·¤·¤¹¤®¤ëà³°¿©¶Ø»ßÎáá¤Ë¥Ê¥¤¥óÈáÌÄ¡Ä¥³¥ó¥Ó¥Ë±ýÉü¡¢Éô²°°û¤ß¤ÎÆü¡¹¤ÇË½È¯À£Á°
¡¡¹Åç¤ÎÄãÌÂ¤Ï¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¤â¸¶°ø¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡½¡½¡£³«ËëÁ°¤ÏÍ¥¾¡¸õÊä¤Ëµó¤²¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï¸½ºß¡¢£³£°¾¡£³£¹ÇÔ£¸Ê¬¤Ç¼ó°Ìµð¿Í¤Ë£±£¶º¹¤Î£µ°Ì¤ËÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡££²£°Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Ê¿ÀµÜ¡Ë¤âÅê¼ê¿Ø¤¬ÂÇ¤Á¹þ¤Þ¤ì¡¢£¶¡½£¸¤ÇºÇ²¼°ÌÁê¼ê¤ËÀ±¤òÍî¤È¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨½¢Ç¤¤·¤¿º´¡¹²¬¿¿»Ê´ÆÆÄ¤Ï¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤ÎºÆ·ú¤ò²ÝÂê¤Ë·Ç¤²¤¿¤¬¡¢¸½¾õ¤Ï¤³¤ì¤Ë¼ºÇÔ¡£½øÈ×¤«¤é¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤¬¸Ç¤Þ¤é¤º¡¢½ªÈ×¤ÎÄË¤¤¼ºÅÀ¤ÇÀÜÀï¤òÍî¤È¤¹¤³¤È¤¬Â³¤¤¤¿¡£ÀèÈ¯¿Ø¤Ç¤Ï¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤¬£°¾¡£·ÇÔ¤ÎÂç¥¹¥é¥ó¥×¡£ÂçÀ¥ÎÉ¤Ï±¦¤Ò¤¸¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¼ê½Ñ¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ê¡¢º£µ¨¤ÏÀäË¾Åª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¥Á¡¼¥à´Ø·¸¼Ô¤ËÊ¹¤¯¤È¡¢Ä¹°ú¤¯ÄãÌÂ¤ÎÍýÍ³¤Ï¥°¥é¥¦¥ó¥É³°¤Ë¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö±óÀ¬Àè¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¹Åç¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤â³°¤Ç¥á¥·¤ò¿©¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£À¤¤ÎÃæ¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤â¡¢ËÍ¤é¤Î¾õ¶·¤Ï¤É¤ó¤É¤ó¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÀµÄ¾¡¢¤ß¤ó¤ÊÁé¤»ºÙ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥³¥í¥Ê²Ò¤ËÆÍÆþ¤·¤¿Åö½é¤Ï£±£²µåÃÄ¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¤È¤ê¤ï¤±³°½Ð¤Ë´Ø¤·¤Æ¸·¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤Û¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢£´·îÃæ½Ü¤Ë¹Åç¤Ë¶ÛµÞ»öÂÖÀë¸À¤¬È¯Îá¤µ¤ì¤¿¤¢¤¿¤ê¤«¤éÄù¤áÉÕ¤±¤¬¶¯²½¤µ¤ì¡¢¸½ºß¤Þ¤Ç¡Ö¥Û¡¼¥à¡¢¥Ó¥¸¥¿¡¼Ìä¤ï¤º°ìÀÚ¤Î³°¿©¶Ø»ß¡×¤¬¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¾õ¶·¤À¤«¤é¥«¡¼¥×¥Ê¥¤¥ó¤ÎÉÔËþ¤¬Î¯¤Þ¤ë¤Î¤âÅöÁ³¡£¡Öµö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ïà»¶Êâá¤À¤±¡£¤â¤¦¸Â³¦¤Ç¤¹¤è¡×¤È¥Ü¥ä¥¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Í£°ì¤Î³Ú¤·¤ß¤ÏÌÛÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë½É¼ËÆâ¤Ç¤ÎàÉô²°¤Î¤ßá¤Ç¡¢¥Ó¡¼¥ë¤È¤Ä¤Þ¤ß¤òÇã¤¤¹þ¤ß¤Ë½É¼Ë¶á¤¯¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ò±ýÉü¤¹¤ëËèÆü¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡°ìÊý¡¢À¤´Ö¤Î¾õ¶·¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£Åìµþ°Ê³°¤Ï¡Ö£Ç£ï¡¡£Ô£ï¡¡¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×Ãæ¤Ç°ìÈÌ»ÔÌ±¤ÏÎ¹¹Ô¤â£Ï£Ë¡££±£¶Æü¤Ë¤ÏÅìµþ¤Ç¤âÌë£±£°»þ°Ê¹ß¤Î°û¿©Å¹±Ä¶È¼«½ÍÍ×ÀÁ¤¬²ò½ü¤µ¤ì¤¿¡£¥×¥íÌîµå¤Ç¤â£±£¹Æü¤«¤é³Æµå¾ì¤ÎÆþ¾ì¼Ô¿ô¤ò¾å¸Â£µ£°£°£°¿Í¤«¤é¼ýÍÆ¿Í¿ô¤Î£µ£°¡ó¤ËÂçÉý´ËÏÂ¤·¤¿¡£¤¤¤ï¤ÐÀ¤¤ÎÃæ¤Ï¡Ö¥¹¥Æ¥¤¥Û¡¼¥à¡×¤«¤é¡Ö³¹¤ØÌá¤ë¡×¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ø¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡Ö±óÀ¬¤Ç¹Åç¤ËÍè¤¿Â¾µåÃÄ¤ÎÁª¼ê¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê³¹¤Ø½Ð»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£»î¹ç¸å¡¢¤´ÈÓ¤ËÍ¶¤ï¤ì¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤¹¤¬¡Ø¤¨¡¢¥«¡¼¥×¤Ï¤Þ¤À½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¡©¡Ù¤Ã¤Æ¶Ã¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡Ä¡×¤È¤¿¤áÂ©¤ò¤Ä¤¯¡£¡Ö¥¿¥¯¥·¡¼¾è¹ç¶Ø»ß¡×¡ÖÅìµþ±óÀ¬Ãæ¤Î³°½Ð¶Ø»ß¡×¤Ê¤É¤Î¥ë¡¼¥ë¤òÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤ëµåÃÄ¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢ÃÏ¸µ¤Ç¤âÁ´¤¯½ÐÊâ¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ïº£¤Ï¤Û¤ÜÊ¹¤«¤Ê¤¤¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¹Åç¤Î¾ì¹ç¡¢Àº¿ÀÅª»ÙÃì¤Ç¥ê¡¼¥À¡¼³Ê¤ÎÀÐ¸¶¡¢²ñÂô¤¬¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤ÇÅÐÏ¿Ëõ¾ÃÃæ¤À¤±¤Ë¡¢µåÃÄÂ¦¤È¤Îà¸ò¾Äá¤â¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢°ìÉôÁª¼ê¤Ï²æËý¤Ç¤¤ºà¸©¹Ù³°¤Ç¤ÎÍ¼¿©ÄøÅÙ¤Ï£Ï£Ëá¤È¤¤¤¦ÆÈ¼«¥ë¡¼¥ë¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¡¢³¹¤Ø·«¤ê½Ð¤·»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤ò¼ª¤Ë¤·¤¿Áª¼ê¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¤ÏÅöÁ³¡¢ÉÔËþ¤¬Ï³¤ì¤ë¡£º´¡¹²¬´ÆÆÄ¤¬·Ç¤²¤ë¡Ö°ìÂÎ´¶¡×¤¬Êø¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡²¿¤´¤È¤â¸·¤·¤¯Äù¤áÉÕ¤±²á¤®¤ë¤È¡¢¤Ò¤º¤ß¤¬½Ð¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£¼ýÍÆ¿Í°÷³ÈÂç¤òÁ°¤Ë´¶À÷¼Ô¤ò½Ð¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤»×¤¤¤âÍý²ò¤Ç¤¤ë¤¬¡¢¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÀ¸¿È¤Î¿Í´Ö¤À¡£¥é¡¼¥á¥ó¤ò¿©¤Ù¤ë¼«Í³¤¯¤é¤¤¤Ïµö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Î¨Ä¾¤Ê»×¤¤¤À¤¬¡Ä¡£