三森すずこ参加のTwitter一斉視聴企画は6月29日実施！『マニフェスト　828便の謎　＜シーズン1＞』

『バック・トゥ・ザ・フューチャー』シリーズ、『フォレスト・ガンプ/一期一会』の監督ロバート・ゼメキスが製作総指揮を務める超大型ミステリードラマ『マニフェスト 828便の謎』。そのシーズン1のリリースを記念し、主人公の日本語吹替えを担当する三森すずこより最新メッセージ映像が到着! また、本人が参加するイベントの開催も発表された。

2018年の新作ドラマとして全米視聴率ナンバー1を記録した本作は、ミステリー、SF、タイムトラベル、ヒューマンドラマなどゼメキスが得意とする要素が満載。本国アメリカでは今年4月にシーズン2の放送が終了し、つい先日シーズン3への更新も決定した。



今回到着した動画の冒頭で三森は、まずファンに向けて挨拶。「自粛期間中は『マニフェスト』もそうなのですが、海外ドラマを沢山見て、毎日過ごしておりました」と自身の近況を報告。最近は徐々に声優の仕事も再開し始めているようで、外に出る機会も増える中、「まだまだ油断できない状況が続いていますので、ソーシャルディスタンスを保ちながら、手洗い、うがいをしっかりして、お過ごしください!」とファンを気遣う様子も。

『マニフェスト』がついにリリースされたことにも触れ、「ほんと嬉しい! 待ってました、もうこの日を! 私もずーっと家にいて、TVドラマ、海外ドラマをやっぱり見ちゃいますね。ぜひみなさん、こちらの『マニフェスト』も観て楽しんでいただけたらなと思います!」とメッセージを送っている。

さらに三森自ら作品のあらすじと見どころを解説。自身が演じる主人公のミカエラ・ストーンについては「警察官だけあって、とてもセリフが多いですね。キリっとして、すごく強い女性なので、かっこいいなと思いながら演じています」と語っている。続けて、海外ドラマの声優を担当するのは今回が初めてだったと明かし、それに関連したエピソードも披露しているので、ぜひ映像で確かめてみてほしい。

最後に三森から、6月29日(月)21:00より本作の第1話を視聴するTwitter実況一斉視聴会が開催され、三森自身も参加することが発表された。本企画に関する詳細は下記の通り。

<みんなで見よう!『マニフェスト 828便の謎<シーズン1>』Twitter実況一斉視聴会>

【開催日時】6月29日(月)21:00スタート

【ハッシュタグ】#マニフェスト実況 #みんなで828便搭乗

【参加方法】本作のDVDまたはデジタルをダウンロードで購入したりレンタルし、第1話を21時に一斉に再生開始。本編に沿ってTwitterで実況しながら、声優の三森すずことともにみんなで盛り上がろう!

上記のハッシュタグをつけて参加した方の中から抽選で、10名様にオリジナルフラットペンケース(非売品)が当たるチャンスも! 詳細はワーナー海外ドラマシリーズ公式ツイッター(@WBTV_JP)でご確認を。

■『マニフェスト 828便の謎 <シーズン1>』商品情報

DVD好評発売&レンタル中/ダウンロード販売中/デジタルレンタル中

DVDコンプリート・ボックス...11,000円+税

【発売・販売元】ワーナー・ブラザース ホームエンターテイメント

『マニフェスト 828便の謎 <シーズン1>』

(c) Warner Bros. Entertainment Inc. & NBC Studios, Inc.