ÆüËÜ³¤¿Ê½Ð¤ò´ë¤àÃæ¹ñ¤ÎÁÀ¤¤¤ÈÀïÎ¬
ÆüËÜ³¤¤Ç³¤¾åµëÌý¤Î·±Îý¤ò¹Ô¤¦Ãæ¹ñ¤Î´ÏÁ¥¡Ê2013Ç¯7·î4Æü¡¢¼Ì¿¿¡§AP/¥¢¥Õ¥í¡Ë
¡¡ÆüËÜ³¤¤Ë¤ª¤±¤ëÃæ¹ñ·³´ÏÄú¤ª¤è¤Ó¹Ò¶õµ¡¤Î³èÆ°¤Ï¡¢Åì¥·¥Ê³¤¤äÆî¥·¥Ê³¤¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤ÈÉ¬¤º¤·¤âÂ¿¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ºÇ¶á½ù¡¹¤Ë³èÈ¯²½¤¹¤ëÃû¤·¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤ÏÆüËÜ³¤¤ÈÀÜ¤¹¤ë¤¤¤«¤Ê¤ëÎÎÅÚ¤âÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÆüËÜ³¤¤Ë¤ª¤±¤ë³èÆ°¤Î³èÈ¯²½¤Ë¤ÏÃæ¹ñ¤ÎÄ¹´üÀïÎ¬¤¬Àø¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¸«¤ë¤Ù¤¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¡¢ºÇ¶áÁý¶¯¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ëÃæ¹ñ·³¤Î´ÏÄú¡¦¹Ò¶õµ¡¤ÎÆüËÜ³¤¤Ë¤ª¤±¤ë³èÆ°¤ò³µ´Ñ¤·¡¢¤½¤Î°Õ¿Þ¤ª¤è¤Ó¾Íè¤ÎÆ°¤¤ò¸«ÀÑ¤â¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢È¾ÅçÍ»ö¤ò´Þ¤á¤¿ÆüËÜ¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ò¹Í»¡¤¹¤ë¡£
[JBpress¤Îº£Æü¤Îµ»ö¡Ê¥È¥Ã¥×¥Ú¡¼¥¸¡Ë¤Ø]
ÆüËÜ³¤¤ËÅ¸³«¤¹¤ëÃæ¹ñ¤Î´ÏÄú¡¦¹Ò¶õµ¡
¡¡¼«±ÒÂâ¤Î´Æ»ë³èÆ°¤Ë¤ª¤¤¤Æ³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿Ãæ¹ñ·³´ÏÄú¤Ê¤É¤ÎÆ°¤¤Ë´Ø¤¹¤ëÊ¬ÀÏ¥ê¥Ý¡¼¥È¤¬¡¢Äê´üÅª¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åö³º¥ê¥Ý¡¼¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Åö½éÃæ¹ñ³¤·³´ÏÄú¤ÎÆüËÜ³¤¤Ë¤ª¤±¤ë³èÆ°¤Ï¡¢¡ÖÃæÏª³¤¾å±é½¬¡×¤ËÈ¼¤¦¤â¤Î¤¬¼ç¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¶áÇ¯¤Ç¤ÏÃæÏª³¤¾å±é½¬¤Ë´ØÏ¢¤·¤Ê¤¤³èÆ°¤âÁý¤¨¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤³¤È¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¤Ç¤â°Ê²¼¤Î³èÆ°¤ËÃíÌÜ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ê1¡ËÃæ¹ñ³¤·³´ÏÂâ¤¬Å¨Ì£Êý¤ËÊ¬¤«¤ì¤ÆÀï¤¦±é½¬¡ÊÂÐ¹³±é½¬¡Ë
¡¡2016Ç¯¡¢ÊÆ¹ñ³¤·³¼çºÅ¤Ë¤è¤ë´ÄÂÀÊ¿ÍÎ¹çÆ±±é½¬¡ÊRIMPAC¡Ë¤Ë»²²Ã¤·¤¿Ãæ¹ñ³¤·³¥ë¡¼¥ä¥ó¶µé¥ß¥µ¥¤¥ë¶îÃà´Ï¡¢¥¸¥ã¥ó¥«¥¤¶µé¥ß¥µ¥¤¥ë¥Õ¥ê¥²¡¼¥È´Ï¤Ê¤É4ÀÉ¤ÏÂÀÊ¿ÍÎ¤«¤é½¡Ã«³¤¶®¤ò¡Ê¿Þ¡¡Ë¡¢Æ±Æü¥¸¥ã¥ó¥«¥¤¶µé¥ß¥µ¥¤¥ë¥Õ¥ê¥²¡¼¥È´Ï¤Ê¤É3ÀÉ¤¬Åì¥·¥Ê³¤¤«¤éÂÐÇÏ³¤¶®¤òÄÌ²á¤·¤ÆÆüËÜ³¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¡Ê¿Þ¢¡Ë¡£
¡¡Î¾´ÏÂâ¤¬ÆüËÜ³¤¤ò¹ÔÆ°Ãæ¤Ç¤¢¤Ã¤¿Æ±¤¸»þ´ü¤Ë¡¢¡ÖY-8¡×Áá´ü·Ù²üµ¡1µ¡¤ª¤è¤Ó¡ÖH-6¡×Çú·âµ¡2µ¡¤¬2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÆüËÜ³¤¤òÈô¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê¿Þ£¡Ë¡£
Ãæ¹ñ³¤·³´ÏÂâ¤¬Å¨Ì£Êý¤ËÊ¬¤«¤ì¤ÆÀï¤¦±é½¬¡ÊÂÐ¹³±é½¬¡Ë
½ÐÅµ¡§Åý¹çËëÎ½´ÆÉôÊóÆ»È¯É½¤ò¸µ¤Ë¡¢Ëö¼¡¡¦À¾Â¼¤¬ºîÀ®
¡¡Î¾´ÏÂâ¤Î¹ÔÆ°¾õ¶·¤ª¤è¤Ó»²²ÃÊ¼ÎÏ¤«¤é¡¢Î¾´ÏÂâ¤¬ÆüËÜ³¤¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂÐ¹³±é½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï³Î¼Â¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¹Ò¶õµ¡¤Ï¿Þ¢¤Î´ÏÂâ¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢¿Þ¡¤Î´ÏÂâ¤ËÂÐ¤¹¤ëÂÐ´Ï¹¶·â·±Îý¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤È¸«¤ë¤Ù¤¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
Ãæ¹ñ¤¬¡¢ÆüËÜ³¤¤Ç¹ÔÆ°Ãæ¤Î´ÏÁ¥¤ò¹¶·â¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥·¥Ê¥ê¥ª¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊª¸ì¤ë¹ÔÆ°¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ê2¡ËÆüËÜ¤È´Ú¹ñ¤ÎËÉ±ÒÂÖÀª¤òÄ´ºº¤¹¤ë¾ðÊó¼ý½¸³èÆ°
¡¡´ÏÄú1¡Á2ÀÉ¤¬ÂÐÇÏ³¤¶®¤òËÌ¾å¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢ÆüËÜ³¤ÆîÉô¤ÇÈ¿Å¾Æî²¼¡¢¤³¤Î´Ö¡ÖY-9¡×¾ðÊó¼ý½¸µ¡¤â´ÏÄú¤ÈÆ±ÍÍ¤ËÂÐÇÏ³¤¶®¤òËÌ¾å¤·Æî²¼¤¹¤ë³èÆ°¤¬2016Ç¯°Ê¹ßÇ¯¿ô²ó¤Ë¤ï¤¿¤ê³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂÐÇÏ³¤¶®¤«¤éÆüËÜ³¤¤Ë¤ï¤¿¤ëÆüËÜ¤ª¤è¤Ó´Ú¹ñ¤ÎËÉ±ÒÂÖÀª¡¢ÆÃ¤Ë·Ù²ü´Æ»ëÂÎÀ©¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë°Ù¤Î¹ÔÆ°¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¿äÄê¤Ç¤¤ë¡£
¡¡´ÏÄú¤ª¤è¤Ó¹Ò¶õµ¡¤¬ÆüËÜ³¤¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢ÂÐÇÏ³¤¶®¼þÊÕ¤Î´ðÃÏ¤ª¤è¤ÓÊ¼ÎÏ¤¬¾ã³²¤È¤Ê¤ë¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤ÎÇ½ÎÏ¤ä°ÌÃÖ³ÎÇ§¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
¡¡Í»ö¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤é´ðÃÏ¤ª¤è¤ÓÊ¼ÎÏ¤Ø¤ÎÅÅ»ÒÅª¤Þ¤¿¤ÏÊªÍýÅªË¸³²¤ò¹Ô¤¦¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¡Ê3¡ËÂÐÊÆÀï¤ò°Õ¼±¤·¤¿ÃæÏªÇú·âµ¡¤Ë¤è¤ë¶¦Æ±¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë
¡¡ºòÇ¯7·î¤ËÃæÏªÇú·âµ¡¤¬Åì¥·¥Ê³¤¤ª¤è¤ÓÆüËÜ³¤¤Ë¤ª¤¤¤Æ¶¦Æ±¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤ÏH-6Çú·âµ¡2µ¡¤¬¡¢¥í¥·¥¢¤Ï¡ÖTu-95¡×Çú·âµ¡2µ¡¤ª¤è¤Ó¡ÖA-50¡×¥á¥¤¥ó¥¹¥Æ¥¤·Ù²ü´ÉÀ©µ¡¤¬»²²Ã¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥á¥¤¥ó¥¹¥Æ¥¤¤ÏÃÝÅç¤ÎÅì¤ª¤è¤ÓÀ¾¤ÎÎÎ¶õ¤ò¿¯ÈÈ¤·¡¢´Ú¹ñ¶õ·³¤¬¤³¤ì¤Ë·Ù¹ð¼Í·â¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥í¥·¥¢µ¡¤Ï6·î¤Ë¤âÂçÅìÅç¤ª¤è¤ÓÈ¬¾æÅç¤ÎÎÎ¶õ¿¯ÈÈ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢°Õ¿ÞÅª¤ÊÎÎ¶õ¿¯ÈÈ¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡ÃÝÅç¼þÊÕ¤Ë¤ª¤±¤ëÆü´Ú¤ÎÂÐ±þ¾õ¶·¤Î³ÎÇ§¤ª¤è¤ÓÆüËÜ³¤¤Ë¤ª¤±¤ë¥í¥·¥¢·³¤ÎÂ¸ºß´¶¸Ø¼¨¤¬¤½¤ÎÌÜÅª¤È¿äÄê¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÃæÏª¶¦Æ±·³»ö±é½¬¤ÏÅö½é¡¢ÂÐ¥Æ¥í¤ò¼çÌÜÅª¤È¤·¤Æ³«»Ï¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¼¡Âè¤Ë¡¢ÆüÊÆ´Ú¤òÅ¨¤Ë¤·¤¿ÂÐÀøÀï¤äÎ¦¾åÊ¼ÎÏ¤ÎÍÈÎ¦¤È¤¤¤Ã¤¿¼ÂÀï¤òÁÛÄê¤·¤¿¹âÅÙ¤Ê·±Îý¤Ë°Ü¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤Î±é½¬¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Î¾¹ñ¤ÏÀïÎ¬Åª¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤ò¿¼²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãæ¹ñ·³¤ÎÆüËÜ³¤¿Ê½Ð°Õ¿Þ
¡¡Ãæ¹ñ·³¤¬ÆüËÜ³¤¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÎÎÅÚ³ÈÄ¥¤ÎÉÛÀÐ¡¢ËÌ¶Ë³¤¿Ê½Ð¤ÎÂ¤¬¤«¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÈ¾ÅçÍ»ö¤ÎºÝ¤ËÊÆ·³¤ÎºîÀïÅ¸³«¤òË¸³²¤¹¤ë¤¿¤á¤Î½àÈ÷¹ÔÆ°¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£°Ê²¼¤Î3¤Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾ÜºÙ¤ËÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡Ê1¡ËÎÎÅÚ³ÈÄ¥¤ÎÉÛÀÐ
¡¡½¬¶áÊ¿¼çÀÊ¤Ï¡ÖÃæ²ÚÌ±Â²¤Î°ÎÂç¤ÊÉü¶½¡×¤ò¹ñÌ±¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ¤¬ºÇÂçÀªÎÏ¤ò¸Ø¤Ã¤¿»þÂå¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÀªÎÏ¤ò³ÈÂç¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦°Õ¿Þ¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤Ë¤ÏÎò»ËÅª¤Ë¡¢¹ñÅÚ¤Î¶³¦¤ò¼¨¤¹¹ñ¶¤È¤½¤Î±Æ¶ÁÈÏ°Ï¤ò¼¨¤¹¡ÖÀïÎ¬ÊÕ¶¡×¤Î³µÇ°¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡ÀïÎ¬ÊÕ¶¤Ï¡¢¹ñÎÏ¤¬¶¯¤Þ¤ì¤Ð¹¤¬¤ê¡¢¹ñÎÏ¤¬¼å¤Þ¤ì¤Ð½Ì¾®¤¹¤ë¡£ÎòÂåÃæ¹ñ²¦Ä«¤ÎÃæ¤ÇºÇÂç¤ÎÈÇ¿Þ¤ò¸Ø¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ÖÀ¶¡×»þÂå¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¸½ºß¥í¥·¥¢±è³¤½£ÃÏ°è¤Ï¡¢À¶¤ÎÀïÎ¬ÅªÊÕ¶¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢1860Ç¯¤ÎËÌµþ¾òÌó¤Þ¤Ç¸½ºß¤Î¥¦¥é¥¸¥ª¥¹¥È¥Ã¥¯¤ÏÀ¶¹ñÎÎ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½ºß¤Ï¥í¥·¥¢ÎÎ¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¸å¡¢ÃæÏª¹ñ¶¤Ï³ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß¤ÎÃæ¹ñ¤È¥í¥·¥¢±è³¤½£¤Î´Ø·¸¤Ï¡¢Ì¾ÌÜÅª¤Ë¤ÏÀïÎ¬Åª¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤Î´Ø·¸¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¾Íè¡¢Ãæ¹ñ´ë¶È¤Ê¤É¤Î¥í¥·¥¢±è³¤½£¤Ø¤ÎÅê»ñ¤òÁý²Ã¤¹¤ì¤Ð¡¢¸¢±×ÊÝ¸î¤äµì¸¢±×²óÉü¤òÌ¾ÌÜ¤È¤¹¤ë¿ÍÌ±²òÊü·³¤Î³èÆ°¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¡£¸½ºß¤Î³èÆ°¤Ï¤½¤Î¤¿¤á¤ÎÉÛÀÐ¤È¸«¤é¤ì¤ë¡£
¡Ê2¡ËËÌ¶Ë³¤¿Ê½Ð¤ÎÂ¤¬¤«¤ê
¡¡ºÇ¶á¡¢¡Ö°ìÂÓ°ìÏ©¡×¤Ë¿·¤¿¤Ë¡ÖÉ¹¤Î¥·¥ë¥¯¥í¡¼¥É¡×¤¬²Ã¤¨¤é¤ì¤¿¡£ËÌ¶Ë³¤¤ÎÍ»É¹¤¬¿Ê¤ß¡¢ËÌ¶Ë³¤¹ÒÏ©¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¡¡²¤½£¤Ø¤Î¹ÒÏ©¤È¤·¤Æ¡¢½¾Íè¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¿¥¤¥ó¥ÉÍÎ¡¢¥¹¥¨¥º±¿²Ï¤ò·ÐÍ³¤¹¤ë¹ÒÏ©¤Ë¡¢ÆüËÜ³¤¡¢¥Ù¡¼¥ê¥ó¥°³¤¤ª¤è¤ÓËÌ¶Ë³¤¤ò·ÐÍ³¤¹¤ë²¤½£¤Ø¤Î¿·¤¿¤Ê¹ÒÏ©¤ò²Ã¤¨¤ë¹½ÁÛ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡Æ±¹ÒÏ©¤Î°ÂÁ´¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÆüËÜ³¤¤Ë¤ª¤±¤ë²òÊü·³¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥¹¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»ö¼Â¡¢2015Ç¯9·î¤Ë¤ÏÃæÏª±é½¬¤ò½ªÎ»¤·¤¿´ÏÄú¤Î¤¦¤Á5ÀÉ¤¬¥¦¥é¥¸¥ª¥¹¥È¥Ã¥¯½Ð¹Á¸å¡¢½¡Ã«³¤¶®·ÐÍ³¡¢¥Ù¡¼¥ê¥ó¥°³¤¤ò¹ÔÆ°¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¤¬ËÌ¶Ë³¤¹ÒÏ©¤Ë¶¯¤¤´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾Úº¸¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ËÌÄ«Á¯¤Ï±è´ß³¤°è¤Îµù¶È¸¢¤òÃæ¹ñ¤ËÇä¤êÅÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ³¤¤Ë¤ª¤±¤ëÃæ¹ñ¤Î·ÐºÑÅª¸¢±×¤¬³ÈÂç¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ê¡¢³¤³°¤ÎÃæ¹ñ¸¢±×¤ÎÊÝ¸î¤¬¿ÍÌ±²òÊü·³¤ÎÇ¤Ì³¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¡¢·³¤ÎÆüËÜ³¤¤Ë¤ª¤±¤ë³èÆ°¤Î³èÈ¯²½¤Ï¼«ÌÀ¤ÎÍý¤È¸À¤¨¤ë¡£
¡Ê3¡ËÈ¾ÅçÍ»ö¤Ç¤ÎÊÆ·³¤ÎºîÀïÅ¸³«¤òË¸³²¤¹¤ë
¡¡Ä«Á¯È¾Åç¤Î³ËÌäÂê²ò·è¤ÎÆ»¶Ú¤Ï¸«ÄÌ¤»¤º¡¢ºÇ¶á¤ÎÊÆÄ«¹â´±¤ÎÈ¯¸À¤Ö¤ê¤«¤é¡¢2017Ç¯Åö»þ¤Î¶ÛÄ¥¾õÂÖ¤¬ºÆÇ³¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
¡¡ÊÆ¹ñ¤¬·³»öÅª¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÁªÂò¤¹¤ëºÝ¡¢ÆüËÜ³¤¤ÏÊ¼ÎÏÅ¸³«³¤°è¤È¤Ê¤ë¤È¸«ÀÑ¤â¤é¤ì¤ë¡£
¡¡Ãæ¹ñ·³¤Î´ÏÄú¡¦¹Ò¶õµ¡¤¬ÆüËÜ³¤¤ò¹ÔÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤³¤ì¤éÊÆ·³´ÏÄú¤Î¹ÔÆ°¤òÍÞÀ©¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢ÃæÏª·³¤Î¶ÛÌ©¤ÊÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢ÆüËÜ³¤¤«¤éÊÆ¹ñ¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤ò´°Á´¤Ë¶îÃà¤¹¤ë¤¿¤á¤Î°µÎÏ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤Ç¤¤ë¡£
ÆüËÜ¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á
¡¡ÎäÀï»þÂå¡¢ÆüËÜ³¤¤Ïµì¥½Ï¢ÂÐ±þ¤ÎºÇÁ°Àþ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¦¥é¥¸¥ª¥¹¥È¥Ã¥¯¤«¤éÂÀÊ¿ÍÎ¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¥½Ï¢¤Î´ÏÄú¤Ê¤É¤ò´Æ»ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢³¤¾å¼«±ÒÂâ¤Ï½¡Ã«³¤¶®¤ÈÂÐÇÏ³¤¶®¤Ë¾ïÂ³Åª¤Ë´ÏÄú¤òÇÛÈ÷¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢³¤¶®´Æ»ëÍÑ¤ÎÁõÈ÷¤òÀ°È÷¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÎäÀï¤¬½ª·ë¤·Ãæ¹ñ¿ÍÌ±²òÊü·³¤Î³èÆ°¤¬³èÈ¯²½¤¹¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢ÆîÀ¾½ôÅç½Å»ë¤¬¶«¤Ð¤ì¡¢ËÉ±ÒÁõÈ÷ÉÊ¤ä´ðÃÏ¤Ê¤É¤ÎÀ°È÷¤¬¿Ê¤ß¡¢¤½¤ì¤Ë¤Ä¤ì¡¢ÆüËÜ³¤¤Ë¤ª¤±¤ëÊ¼ÎÏÁõÈ÷¤âÆîÀ¾½ôÅç¤Ë¿¶¤ê¸þ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤á¡¢ÆüËÜ³¤ÊýÌÌ¤Ë¤ª¤±¤ë¼«±ÒÂâ¤ÎÂ¨±þÇ½ÎÏÄã²¼¤¬Ãø¤·¤¤¡£
¡¡ÆüËÜ¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾å¡¢Ãæ¹ñ·³¤Î´ÏÄú¡¦¹Ò¶õµ¡¤Î³èÆ°¤Î³èÈ¯²½¤¬µÚ¤Ü¤¹±Æ¶Á¤Ï¡¢¼¡¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡Âè1¤Ë¡¢·Ù²ü´Æ»ë³¤°è¤Î³ÈÂç¤ËÈ¼¤¦Ê¼ÎÏÉÔÂ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡Ãæ¹ñ·³¤Î´ÏÄú¡¦¹Ò¶õµ¡¤ÎÆüËÜ³¤¤Ë¤ª¤±¤ë³èÆ°¤¬³èÈ¯²½¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢³èÆ°¤Î¼çÂÎ¤ÏÅì¥·¥Ê³¤¤ª¤è¤ÓÀ¾ÂÀÊ¿ÍÎ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡½¾¤Ã¤Æ¡¢ÆîÀ¾½ôÅç¤Ë¤ª¤±¤ë·Ù²ü´Æ»ëÂÎÀ©¤ª¤è¤Ó½éÆ°ÂÐ½èÇ½ÎÏ¤Ï°Ý»ý¡¢³È½¼¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÃæ¤Ç¡¢ÆüËÜ³¤¤Ë¤ª¤±¤ëÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤ÏÍÆ°×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡ËÉ±Ò·×²è¤ÎÂç¹Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢³¤¾å¼«±ÒÂâ¤ÏÊ¼ÎÏ¤Î¼ÁÅª¸þ¾å¤Ë²Ã¤¨¡¢ÎÌÅª¸þ¾å¤òµá¤á¡¢¿·¤¿¤Ê´Ï¼ï¤Ç¤¢¤ë¡Ö¾¥²ü´Ï¡×12ÀÉ¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½»þÅÀ¤Ç¾¥²ü´Ï¤ÎÂç¤¤µ¤Ï1000¥È¥óÁ°¸å¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¼þÊÕ¤ÏÀ¤³¦Åª¤Ë¸«¤Æ¡¢Å·¸õ¤¬¹Ó¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢ÆÃ¤ËÅßµ¨¤ÎÆüËÜ³¤¤Î¹ÓÅ·¤Ë1000¥È¥óÄøÅÙ¤ÎÂç¤¤µ¤ÎÁ¥¤¬ÂÑ¤¨ÆÀ¤ë¤«´í×ü¤µ¤ì¤ë¡£30¿·´ÏÄú¤ò´Þ¤á¡¢Âç·¿´ÏÄú¤È¤É¤Î¤è¤¦¤ËÌò³äÊ¬Ã´¤¹¤ë¤«¤Î¸¡Æ¤¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
¡¡¼¡¤ËÃæÏª·³»ö¶¨ÎÏ¿¼²½¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ÊÆ¹ñ¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌ¤Î¶¥ÁèÁê¼ê¤Ø¤ÎÂÐ¹³¤È¤·¤Æ¡¢ÃæÏª¤Î·³»ö¶¨ÎÏ¤¬¿¼²½¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÉÔ²ÄÈò¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
¡¡ÆÃ¤ËÃæ¹ñ¤¬Èæ³ÓÅªÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤ëÂÐÀøÀïÊ¬Ìî¤äÍÈÎ¦ºîÀïÊ¬Ìî¤Ç¤Î¶¨ÎÏ¡¢¥¢¥Ó¥ª¥Ë¥¯¥¹¤ä¥ß¥µ¥¤¥ëµ»½Ñ¤È¤¤¤Ã¤¿¥í¥·¥¢¤ÎÍ¥¤ì¤¿µ»½Ñ¤ÎÀÑ¶ËÅª¤ÊÆ³Æþ¤¬ÁÛÁü¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¥í¥·¥¢¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¤ÏÂÐÊÆ¾å¶¦Æ®¤Ç¤¤ë¹ñ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢Á°½Ò¤·¤¿¥í¥·¥¢¹ñÆâ¤Ç¤ÎÃæ¹ñ¤Î±Æ¶ÁÎÏ³ÈÂç¤Ï¹¥¤Þ¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢4000¥¥í°Ê¾å¤È¤¤¤ï¤ì¤ëÄ¹Âç¤Ê¹ñ¶Àþ¤ª¤è¤Ó¡¢¤½¤Î¹ñ¶Àþ¤ò¶´¤à¿Í¸ý³Êº¹¤È¤¤¤¦ÌÌ¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤ò·Ù²ü¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£
¡¡ÆüËÜ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ËÌÊýÎÎÅÚÌäÂê¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÌäÂê¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÊÆ¹ñ¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ç¥í¥·¥¢¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢ÃæÏª¤Î·³»ö¶¨ÎÏ¤Ë°ìÄêÄøÅÙ¤Î¥Ö¥ì¡¼¥¤ò²Ã¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÆ°¤¤ò¤È¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡¢Ä«Á¯È¾ÅçÌäÂê¤Ø¤ÎÃæ¹ñ±Æ¶ÁÎÏ¤Î³ÈÂç¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ËÌÄ«Á¯¤ÏÆüËÜ³¤¤Ë¤ª¤±¤ë³èÆ°µòÅÀ¤È¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Ç¡¢ÀïÎ¬Åª²ÁÃÍ¤Ï¹â¤¤¡£
¡¡ËÌÄ«Á¯¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂÐÊÆ¸ò¾Ä¤Î¸å¤í½â¤È¤·¤Æ¤ÎÃæ¹ñ¤ÎÂ¸ºß¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï³«È¯Ãæ¤ÎÀø¿å´ÏÈ¯¼Í·¿ÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¡ÊSLBM¡Ë³«È¯¤Î¤¿¤á¤Îµ»½ÑÄó¶¡¸µ¤È¤·¤Æ¤ÎÃæ¹ñ¤ÎÂ¸ºß¤Ï½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¡¢Á°½Ò¤·¤¿¤È¤ª¤ê¡¢Ä«Á¯È¾Åç¤¬¶ÛÇ÷²½¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢ÃæÏª·³¤Î´ÏÄú¤Ê¤É¤¬ÆüËÜ³¤¤Ç¶¦Æ±¤·¤ÆÂ¸ºß¤¢¤ë¤¤¤Ï¹ÔÆ°¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢ÊÆ·³Ê¼ÎÏÅ¸³«¤òÁË³²¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
¡¡ÊÆ¹ñ¤Ï¡¢¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀïÎ¬¤ä¹ñËÉÀïÎ¬¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¤Î·ÐºÑ¶¨ÎÏ¤ËÌ¾¤ò¼Ú¤ê¤¿¤¢¤é¤æ¤ëÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë±Æ¶ÁÎÏ³ÈÂç¤ò¡Ö±Æ¶ÁÀïÎ¬¡ÊInfluence Operation¡Ë¡×¤ÈÄêµÁ¤·¡¢Ãæ¹ñÅª²ÁÃÍ´Ñ¤Î³ÈÂç¤Ë·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö±Æ¶ÁÀïÎ¬¡×¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢µ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«Ãæ¹ñ¤Î±Æ¶Á²¼¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤¤¤¤Îã¤¬¡¢¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯Æî¥·¥Ê³¤¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
¡¡¿Í¹©Åç¤Î·úÀß¤¬¸ø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¡¢Ãæ¹ñ¤Ï¡ÖµùÌ±ÊÝ¸î¡×¤È¡¢¤¢¤¿¤«¤â¥·¥§¥ë¥¿¡¼ÄøÅÙ¤Î·úÊª¤òÆ÷¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¡¢³êÁöÏ©¤ä¹ÁÏÑ¤È¤¤¤Ã¤¿Âçµ¬ÌÏ»ÜÀß¤ò·úÀß¡¢¼¡¤¤¤Ç¤½¤ì¤é¤ÎËÉ¸î¤òÌ¾ÌÜ¤Ë·ÙÈ÷¾å¤ÎÁõÈ÷¤ò¡¢¤½¤·¤Æ¸½ºß¤Ç¤Ï³ÊÇ¼¸Ë¤äËÉ¶õ¥ß¥µ¥¤¥ë¡¦ÅÅ»ÒÀïÊ¼´ïÅù¤ÎÁõÈ÷¤òÇÛÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤ÎÆ°¤¤Ï¡¢½ù¡¹¤Ë±Æ¶ÁÎÏ¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¡Ö¥µ¥é¥ßÀï½Ñ¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ³¤¤¬Ãæ¹ñ¤Î¡Ö¥µ¥é¥ßÀïÎ¬¡×¤Î±Â¿©¤È¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¤Î´ÏÄú¤ª¤è¤Ó¹Ò¶õµ¡¤Î³èÆ°¤òÃí°Õ¿¼¤¯´Ñ»¡¤·¡¢Å¬µ¹¤½¤Î¾õ¶·¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¹ñºÝÅª°µÎÏ¤ò²Ã¤¨¡¢Ãæ¹ñ¤ÎËµ¼ãÌµ¿Í¤Ê±Æ¶ÁÎÏ³ÈÂç¤òÁË»ß¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
É®¼Ô¡§·³»ö¾ðÊóÀïÎ¬¸¦µæ½êÄ«Á¯È¾ÅçÊ¬ÀÏ¥Á¡¼¥à