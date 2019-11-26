¡Ö¥Ï¥¦¥ë¤ÎÆ°¤¯¾ë¡×¤½¤Ã¤¯¤ê¤Î¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«¡¼¤¬·úÂ¤¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢2³¬·ú¤Æ¤Ç¿²¼¼¤Ï3¤Ä
Á´¿È¤¬¥í¥Þ¥ó¤Î²ô¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¥ï¥¤¥ë¥É²á¤®¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡£
¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥«¡¼¤Ï¥í¥Þ¥ó¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Î½»½è¤Ç¤½¤Î¤Þ¤ÞÉ÷¤Ë¿á¤«¤ì¤ÆÎ¹¤ò¤¹¤ë¡£µ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ç»ß¤Þ¤ê¡¢Í¼Æü¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¥°¥é¥¹¤ò·¹¤±¤ë¡£
ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤½¤¦¤·¤¿¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò³ÎÎ©¤¹¤ë¤Î¤Ïº¤Æñ¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ä¥¢¥á¥ê¥«¹ç½°¹ñ¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ê¤É¤Ç¤Ï¤³¤¦¤·¤¿·Á¤Çµï½»¤·¤Ê¤¬¤éÎ¹¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤ÎÀ¸¤Êý¤È¤·¤Æ³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢2³¬·ú¤Æ¤Ç8¤Ä¤ÎÉô²°¤ò»ý¤Á¡¢½»µï¤ò²ßÊªÍÑ¥È¥é¥Ã¥¯¤Î¾å¤Ë·úÂ¤¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤¬¤¤¤ë¤È¤ÏÃ¯¤¬¹Í¤¨¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤³¤Î¥í¥Þ¥ó¤Î²ô¤È¤Ç¤â¤¤¤¦¤Ù¤¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«¡¼¤òºî¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥¨¥Á¥ª¥Ô¥¢¤ÎÈ¯ÌÀ²È¡¢Abient Tadesse¤µ¤ó¡£¼«¤é¤Î¥¬¥ì¡¼¥¸¤Ç3Ç¯¤Î·îÆü¤ò³Ý¤±¤Æ´°À®¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
ÇØÌÌ¤Î¤³¤Î¥Õ¥©¥ë¥à¡ª³°³¬ÃÊ¤ËÌåÀä¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«¡¼¤Ë¤Ï3¤Ä¤Î¿²¼¼¤È2¤Ä¤Î¥ê¥Ó¥ó¥°¥ë¡¼¥à¡¢¥Ð¥¹¤È¥È¥¤¥ì¤¬¹ç¤ï¤»¤Æ3¤Ä¤¢¤ê¡¢2³¬¤Ë¤Ï¥Æ¥é¥¹¤Þ¤Ç¤¬¤·¤Ä¤é¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ê¥Ó¥ó¥°¥ë¡¼¥à¤Ë¤Ï²»¶Áµ¡´ï¤â´°È÷¤Ç¤¹¡£º£Ìë¤Ï¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¥ï¥¤¥ë¥É¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¼Á´¶¤È¤¤¤¤ÊªÍýË¡Â§¤ÎÄ¶±Û¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÂ¤·Á¤È¤¤¤¤¡¢¥Ï¥¦¥ë¤ÎÆ°¤¯¾ë¡Ê¥½¥Õ¥£¡¼ÁÝ½üÁ°¡Ë¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¤ÈÃÇ¸À¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Þ¤»¤ó¡£BBC¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ë¤è¤ëÆ°²è¤Ï°Ê²¼¤«¤é¡£
¤³¤ó¤Ê¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«¡¼¤Ç¥µ¥Ð¥ó¥Ê¤ò¼ÀÁö¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢Ì¤ÊÞÁõ¤ÎÆ»Ï©¤òÁö¤ë¤È¥Ï¥¦¥ë¤ÎÆ°¤¯¾ë¤ÈÆ±¤¸·ëËö¤ò·Þ¤¨¤½¤¦¤Êµ¤¤â¤·¤Ê¤¤¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú¡Ö¥Ï¥¦¥ë¤ÎÆ°¤¯¾ë¡×¤½¤Ã¤¯¤ê¤Î¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«¡¼¤¬·úÂ¤¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢2³¬·ú¤Æ¤Ç¿²¼¼¤Ï3¤Ä¡Û¤òÁ´¤Æ¸«¤ë