日奈久断層の上に位置し、最大震度6強の激震で甚大な被害を受けた熊本県八代市。JR鹿児島本線など鉄道3線が乗り入れる八代駅も7月30日、「終日運転見合わせ」と大書された紙が所在なげに貼られ、人影もまばらだ。駅前には2日前まで、地元やジャズ愛好家らに愛された老舗喫茶店があった。 【画像】八代市の避難所で震災直後に必要とされていた「物資」をまとめた紙、宇城市での地震の爪痕 地域で長く愛されてきたジャズ喫茶が…