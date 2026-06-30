子どもたちに剣道の面白さを知ってもらおうと、山形県形市で6月29日、幼稚園児を対象とした剣道の体験教室が開かれました。体験教室に参加したのは、山形市の山大付属幼稚園の園児14人です。この体験教室は、山大付属の幼稚園児から小学生が参加している剣道スポーツ少年団「六稜剣士会」の指導者たちが企画したもので、ことしで3回目をむかえます。園児たちは剣先に紙コップをつけて竹刀を振り、紙コップを遠くに飛ばしたり