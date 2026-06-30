南米ペルーの大統領選挙の決選投票で29日、フジモリ元大統領の長女・ケイコ氏が事実上、勝利を確実にしました。今月7日に行われたペルー大統領選の決選投票の開票作業が29日に終了し、フジモリ元大統領の長女で中道右派政党の党首ケイコ・フジモリ氏の勝利が事実上、確実となりました。決選投票は左派のロベルト・サンチェス氏と争われ、ケイコ氏はおよそ5万票差で接戦を制しました。サンチェス氏は自身のSNSなどで選挙結果を認め