俳優梅沢富美男（75）が30日、インスタグラムを更新。20日に老衰のため91歳で亡くなった俳優の美輪明宏（みわ・あきひろ）さん（本名丸山明宏＝まるやま・あきひろ）を追悼した。「偉大な大先輩方が次々亡くなられて寂しい気持ちです」と書き出すと、「美輪明宏さんに頂いた『あなたのこと大好きですよこの先も芸能界で縦横無尽に大暴れなさいませ』の言葉を胸に今日も暴れて来ます。ご冥福をお祈り申し上げます」と追悼した。