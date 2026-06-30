フジテレビ系で２９日深夜２５時３０分から放送されたサッカーＷ杯北中米大会決勝トーナメント１回戦・日本−チュニジア戦の世帯平均視聴率が、１５・９％だったことが３０日、分かった。個人視聴率は８・４％で、シェアを示す番組個人全体視聴占拠率は４９・５％だった。月曜深夜にしては異例の数字をマークしたが、Ｗ杯の日本代表戦では最も低い数字だった。世帯平均視聴率は、１次リーグ初戦のオランダ戦（ＮＨＫ総合）が２