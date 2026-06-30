逮捕された男は車の持ち主に、とんでもないところを目撃されていました。 きのう夕方、山形県米沢市のコンビニエンスストアの駐車場で、駐車中の車から金品を盗もうとしたとして、54歳の男が現行犯逮捕されました。男は容疑を認めています。 窃盗未遂の疑いで現行犯逮捕されたのは、自称・米沢市太田町5丁目の無職の男（54）です。 警察によりますと、男は29日の午後6時45分ごろ、米沢市太田町2丁目のコンビニエンスストアの駐