逮捕された男は車の持ち主に、とんでもないところを目撃されていました。

きのう夕方、山形県米沢市のコンビニエンスストアの駐車場で、駐車中の車から金品を盗もうとしたとして、54歳の男が現行犯逮捕されました。男は容疑を認めています。

窃盗未遂の疑いで現行犯逮捕されたのは、自称・米沢市太田町5丁目の無職の男（54）です。

警察によりますと、男は29日の午後6時45分ごろ、米沢市太田町2丁目のコンビニエンスストアの駐車場で、20代の男性が使用する車の運転席の窓から車内に手を差し入れ、物色した疑いが持たれています。

金品を盗む目的だったとみられていますが、買い物から戻ってきた被害者の男性にその状況を見つかったため、未遂に終わりました。

その後、通報を受けて現場に駆けつけた警察官が事実を確認し、午後7時22分にこの駐車場で男を現行犯逮捕しました。男は容疑を認めています。

犯行時、運転席の窓は開いていましたが、車のドアは施錠されていたとみられています。

警察が男の犯行動機や余罪などについて調べを進めています。