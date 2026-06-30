元横綱・貴乃花光司さんが6月28日、自身のインスタグラムを更新。「ゼロ磁場」を訪れたことを報告しました。【写真を見る】【 貴乃花光司 】自然豊かな『ゼロ磁場』訪問を報告「身体が楽になるような気持ちになりました」 投稿では「先日ゼロ磁場にまいりました。ゼロ磁場というのは知りませんでしたが、身体が楽になるような気持ちになりました。」と、その時の心境をつづりました。 投稿には、緑に覆われた庭や竹林の