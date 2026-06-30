記事ポイントワイドラッシュ・キャピキシル配合でハリ・コシ・ツヤへ導く斜めカットチップで生え際から毛先まで丁寧にケアできる2ステップエタノールフリー処方採用、2026年8月20日より数量限定発売 ハーバーは、まつ毛特有のヘアサイクルに着目したまつ毛用美容液『まつ毛セラムII』を、2026年8月20日(木)より通信販売および全国のショップハーバーにて数量限定で発売します。ダメージを受けたまつ毛を補修し、すこやかな状