斜めカットチップで根元も毛先もケア！ハーバー「まつ毛セラムII」

記事ポイント ワイドラッシュ ・キャピキシル配合でハリ・コシ・ツヤへ導く斜めカットチップで生え際から毛先まで丁寧にケアできる2ステップエタノールフリー処方採用、2026年8月20日より数量限定発売 ワイドラッシュ・キャピキシル配合でハリ・コシ・ツヤへ導く斜めカットチップで生え際から毛先まで丁寧にケアできる2ステップエタノールフリー処方採用、2026年8月20日より数量限定発売

ハーバーは、まつ毛特有のヘアサイクルに着目したまつ毛用美容液『まつ毛セラムII』を、2026年8月20日(木)より通信販売および全国のショップハーバーにて数量限定で発売します。

ダメージを受けたまつ毛を補修し、すこやかな状態へ導く美容液成分を贅沢に配合した一本です。

ハーバー「まつ毛セラムII」

商品名：まつ毛セラムII容量：5.4g価格：1,980円(税込)発売日：2026年8月20日(木)販売場所：通信販売(オンラインショップは11:00頃更新予定)・全国のショップハーバー数量：数量限定(なくなり次第終了)

『まつ毛セラムII』は、ダメージを受けたまつ毛を補修し、すこやかな状態へ導くまつ毛用美容液です。

まつ毛に特化した複数の美容液成分を組み合わせることで、ハリ・コシ・ツヤのある印象的な目元へ整えます。

ハーバーは1983年創業の化粧品メーカーで、「肌に必要なものだけを補い、肌本来の働きを助ける」という「無添加主義®」を創業以来の理念としています。

パラベン・石油系界面活性剤・合成香料・鉱物油・タール系色素など102種の成分を配合しない処方を全製品に徹底しており、今作もその姿勢を守った処方で仕上げています。

夜のスキンケアの最後に組み込めるよう設計されており、日々のルーティンにそのまま加えられる使い勝手です。

配合成分と無添加処方

まつ毛に特化した成分として、ワイドラッシュ (ビオチノイルトリペプチド-1・パンテノール/保湿成分)とキャピキシル(アセチルテトラペプチド-3・アカツメクサ花エキス/保湿成分)を配合しています。

いずれも保湿成分として配合されており、まつ毛のハリとコシを補います。

さらに保湿成分スクワラン、皮膚コンディショニング成分のリンゴ果実培養細胞エキスとセンブリエキスも加わり、根元からしなやかなまつ毛へと導きます。

ツヤのある毛先まで複数の成分がアプローチする処方です。

デリケートな目元への配慮としてエタノールフリー処方を採用しています。

ハーバーが守り続ける「5つの無添加」に基づく処方で、まつ毛の生え際の肌にもやさしい仕上がりです。

STEP1：チップのカーブでまつ毛全体に塗布

STEP1では、チップのカーブをまつ毛の根元にあて、毛先まで全体に塗布します。

大きめで液含みのよいチップがまつ毛全体をしっかりキャッチし、1本1本に美容液を届けられます。

使用タイミングは夜に1回、スキンケアの最後です。

目に入らないよう十分に注意しながら、上下のまつ毛の生え際とまつ毛全体にやさしく塗布します。

チップの大きさがまつ毛の束をしっかりとらえるため、塗り残しを減らせる設計です。

STEP2：斜めカット先端で目尻・目頭・下まつ毛にポイント塗布

STEP2では、斜めにカットされたチップの先端を活用します。

目尻・目頭・下まつ毛など、細かい部分へのポイント塗布に対応しています。

先端の角度が生え際のカーブに沿いやすく、密集した短いまつ毛にも届きます。

STEP1で使うチップ中央の全体用部分と、STEP2のポイント用先端部分を使い分けることで、まつ毛の生え際から毛先全体までしっかりケアできます。

2ステップを組み合わせることで、上下まつ毛を丁寧に仕上げられます。

ワイドラッシュ とキャピキシルをはじめとした美容液成分がまつ毛のハリ・コシ・ツヤを補い、エタノールフリーのやさしい処方で目元を整えます。

斜めカットチップが生え際の細部まで塗り届けるため、毎晩のスキンケア後にそのまま習慣として続けやすい処方です。

「まつ毛セラムII」の紹介でした。

よくある質問

Q. 『まつ毛セラムII』の価格と容量は？

A. 価格は1,980円(税込)で、容量は5.4gです。

Q. いつ、どこで購入できますか？

A. 2026年8月20日(木)より、通信販売(オンラインショップは11:00頃更新予定)および全国のショップハーバーにて数量限定で販売します。

数量がなくなり次第、終了となります。

Q. どのように使いますか？

A. 夜に1回、スキンケアの最後に使います。

STEP1でチップのカーブをまつ毛の根元にあて、毛先まで全体に塗布します。

次にSTEP2でチップの先端を使い、目尻・目頭・下まつ毛などのポイント部分に塗り込んでいきます。

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