サンマルクカフェ（京都市下京区）のカフェチェーン「サンマルクカフェ」が、人気商品「チョコクロ」9個を30％オフで販売する「サンマルクカフェの日」を6月30日に実施します。【画像】もうすぐ終売になっちゃうの？「サンマルクカフェ」のメニューを見る！サンマルクカフェの日は、ブランド名にちなみ、2026年4月30日から「毎月30（サンマル）日にチョコクロ9（ク）個を30％オフ」で販売する、月に一度のお得な日です。初