大分県別府市で起きた死亡ひき逃げ事件から２９日で４年です。重要指名手配されている八田與一容疑者の情報提供の呼びかけが広島でも行われました。 「指名手配犯に関する情報提供を呼びかけています」 ２０２２年６月、別府市の交差点で軽自動車が信号待ちをしていたバイク２台に追突し、大学生１人が死亡１人がけがをしました。 大分県警は軽自動車を運転していた八田與一容疑者（当時２５歳）を道交法違反事件では全国で