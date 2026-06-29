午前１０時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１０５５、値下がり銘柄数は４５７、変わらずは３９銘柄だった。業種別では３３業種中２１業種が上昇。値上がり上位に保険、その他製品、サービス、倉庫・運輸など。値下がりで目立つのは非鉄金属、ゴム製品、鉱業など。 出所：MINKABU PRESS