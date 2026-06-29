日本株ＡＤＲ・円換算終値 銘柄名円換算終値（前営業日・東証終値比） トヨタ2774（+6.0+0.22%） ホンダ1447（-2.5-0.17%） 三菱ＵＦＪ3261（+16+0.49%） みずほＦＧ7853（+59+0.76%） 三井住友ＦＧ6425（+34+0.53%） 東京海上6996（+93+1.35%） ＮＴＴ144（-0.3-0.21%） ＫＤＤＩ2687（+6+0.22%） ソフトバンク205（+0.3+0.15%） 伊藤忠1836（+2.5+0.14%）