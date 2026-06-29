Netflixで配信中の、“ヤンキーたちの恋愛リアリティショー”『ラヴ上等』出演で話題のAMO（あも）が、29日発売の『週刊プレイボーイ』28号（集英社）のグラビアに登場する。【写真】へそだしで美くびれをみせたAMO『ラヴ上等』に参加し、日本のみならず韓国、台湾などアジアから絶大な人気を集めるAMOは、六本木にあるショークラブ「スーパースパーク東京」の人気ショーダンサー。今回、同店と『週刊プレイボーイ』の公式ECサ