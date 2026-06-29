『ラヴ上等』出演で話題のAMO、特攻服の下に圧巻ボディ “挑発的視線”で魅了
Netflixで配信中の、“ヤンキーたちの恋愛リアリティショー”『ラヴ上等』出演で話題のAMO（あも）が、29日発売の『週刊プレイボーイ』28号（集英社）のグラビアに登場する。
【写真】へそだしで美くびれをみせたAMO
『ラヴ上等』に参加し、日本のみならず韓国、台湾などアジアから絶大な人気を集めるAMOは、六本木にあるショークラブ「スーパースパーク東京」の人気ショーダンサー。今回、同店と『週刊プレイボーイ』の公式ECサイト「週プレ グラジャパ！」による共同オーディション『新時代クイーン誕生プロジェクト』が行われ、AMOは「グランプリ」に選ばれた。
その“ご褒美”となる今回は、「本気（マジ）上等」と題され、デコトラの前でビキニの上に特攻服を羽織ったカットや、ランジェリー姿で挑発的な視線を送ったショットなどを公開している。
同号の表紙＆巻頭グラビア＆DVDは加藤玲菜、そのほか晴こころ、橋本萌花、竹内カンナ、吉井明子、新海まき、桃木兎羽が登場する。
【写真】へそだしで美くびれをみせたAMO
『ラヴ上等』に参加し、日本のみならず韓国、台湾などアジアから絶大な人気を集めるAMOは、六本木にあるショークラブ「スーパースパーク東京」の人気ショーダンサー。今回、同店と『週刊プレイボーイ』の公式ECサイト「週プレ グラジャパ！」による共同オーディション『新時代クイーン誕生プロジェクト』が行われ、AMOは「グランプリ」に選ばれた。
その“ご褒美”となる今回は、「本気（マジ）上等」と題され、デコトラの前でビキニの上に特攻服を羽織ったカットや、ランジェリー姿で挑発的な視線を送ったショットなどを公開している。
同号の表紙＆巻頭グラビア＆DVDは加藤玲菜、そのほか晴こころ、橋本萌花、竹内カンナ、吉井明子、新海まき、桃木兎羽が登場する。