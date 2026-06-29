家族全員が応援--7月29日にファースト写真集を発売するそうですね。おめでとうございます！「ありがとうございます！『グラビアをやるからには紙の写真集を出したい』と思っていたので、嬉しいです！」--写真集の撮影は普段と違いますか？「自分のこだわりを詰め込めるところが違いますね。露出度の高い、攻めたカットにも挑戦しましたし、衣装もいくつか選ばせてもらいました。赤いビキニがそうです。私のグラビアを常日頃からチ