高野真央「露出度の高い″攻めたカット″を見てください！」砂漠での撮影秘話【今週のカバーガール】

家族全員が応援

--7月29日にファースト写真集を発売するそうですね。おめでとうございます！

「ありがとうございます！『グラビアをやるからには紙の写真集を出したい』と思っていたので、嬉しいです！」

--写真集の撮影は普段と違いますか？

「自分のこだわりを詰め込めるところが違いますね。露出度の高い、攻めたカットにも挑戦しましたし、衣装もいくつか選ばせてもらいました。赤いビキニがそうです。私のグラビアを常日頃からチェックしている母から、『真央には赤が似合うから、写真集にも絶対に入れたほうが良い』と猛プッシュされまして、スタッフさんに希望した衣装なんです」

--ご家族も写真集を楽しみにされているようですね。

「はい。写真集が決まったときには、家族全員喜んでくれました。若い頃に俳優経験があった父はとくに嬉しそうで、私が撮影地のベトナムに旅立つ前も、体調を気遣ってくれましたし、『頑張って行くんだぞ！』とエールをくれました」

--ベトナムで印象に残っているエピソードを教えてください。

「黒いドレスを着た砂漠での撮影です。日の出の時間を狙うため、当日は午前２時半起きでした。撮影スポットまでバギーに乗って移動するのですが、ベトナム人の運転手さんがガンガン飛ばすんです。まるでジェットコースターのように揺られて、スリリングな時間でした。私は絶叫系の乗り物が大好きなので、心の底から笑いました。そんな表情も写真に収めてもらったので、良かったら探してみてください」

--オフの時間はウォータースライダーを楽しんだそうですね。

「そうなんです。宿泊したホテルに併設されていて、マネージャーさんと10回以上は滑りました。いかにして速く滑るか、という″競技″が私のなかで始まっちゃって、前向きに滑ってみたり、いろんな姿勢を試して楽しみました」

--写真集のタイトルはまだ決まっていないそうですが、どのような想いを込めたいと考えていますか？

「まだ漠然としていますが、私の名前の由来から考えてみたいと思っています。真央の『真』には、真っ白で何にも染まっていないという意味、『央』には皆の中心にいるような子に育ってほしい、という想いが込められています。初めての写真集なので、自分の原点のようなものをタイトルに込めてみたい。今はそんな気持ちになっています」

--写真集の見どころは？

「私と一緒に旅をしているような、ストーリー性が感じられる構成にしています。こういうシーンで″まおち″はこんな表情になるんだ。そんな想像をしながら、楽しんでいただけたら嬉しいです」

バラエティは勉強中

--昨年３月のデビュー後、本企画には早くも４回目の登場。所属事務所の先輩の榎原依那さん（28）に次ぐ回数で、高野さんはもはや″常連″です。

「光栄です。榎原さんはグラビアでもバラエティでも大活躍されていて、尊敬しています。私も負けじと頑張って、榎原さんの背中を追いかけたいと思います」

--グラビア以外にも縦型ショートドラマでのお芝居や、バラエティ番組への出演。そして写真集と順風満帆に見えますが、ご自身ではどう思いますか？

「とんとん拍子のデビュー年だったので、やっぱり２年目の今年がすごく重要になってくると思っています。昨年の私がそうであったように、今年デビューのフレッシュな女の子たちが入ってきます。そうなったときに私は何ができるのか。強みや弱み、向き不向きを分析しながら、いろんなお仕事に取り組みたいと思っています」

--仕事で力不足を感じたことは？

「ありますよ。つい先日も、バラエティ番組の収録で痛感しました。企業潜入ロケで、お笑い芸人の『ちゃんぴおんず』さんとご一緒したのですが、トークの面白さとスピード感に圧倒されちゃって。私も何か面白いことを言おうと、頭をフル回転させました。けれど、良い言葉が思い浮かばなかったり、場面が次々と切り替わるなかでタイミングを逃してしまったりしました。芸人さんの面白さや瞬発力のスゴさを肌で感じました」

--高野さんは学生時代、会話を回す側でしたか？ それとも聞く側でしたか？

「意外に思われるかもしれませんが、どちらかというと回す側だったと思います。会話の輪に入りたそうな子がいたら、うまく話題を振ったり。トーク自体は特別苦手というわけではないのですが、芸人さんはやっぱり別格でした（笑）。女子高生同士のおしゃべりとはまったく違う世界だなと実感しました。トークを勉強して、いつか芸人さんとも自然に掛け合いができるようになりたいです」

--ファンにメッセージはありますか？

「写真集のイベント開催も決まりました。ファンの皆さんと交流できるイベントはずっとやりたかったので、お会いできるのを楽しみにしています。絶対来てね！」

タカノマオ 22歳

栃木県出身。看護学生時代のSNS活動がキッカケでスカウトされ、’25年3月に芸能界デビュー。爪楊枝を挟めるほどのえくぼと、雪のように白く透明感のある肌が魅力。特技は剣道、バレエ、柔軟など

最近のマイベスト「JAUNT」かき氷専門店巡り

かき氷が大好きで、最近は専門店巡りにハマっています。この前はオフの日に一人で葉山へ行ってきました。以前、お仕事で訪れたときに気になっていた人気店『ひなたカフェ』で、名物の八ヶ岳天然氷を使用したイチゴマスカルポーネとマンゴーミルク、２杯のかき氷を堪能しました。昨年５月から始めた東京での一人暮らしにもだいぶ慣れてきて、休日のお出掛けも楽しめるようになりました

『FRIDAY』2026年6月26・7月3日合併号より

取材・文：芳賀慧太郎