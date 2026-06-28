2026年度第45回東日本バレーボール大学選手権大会（東日本インカレ）の男子決勝が6月28日（日）に山形市総合スポーツセンターで行われた。 北海道、東北、北信越、関東の各大学バレーボール連盟に所属する59チームがトーナメント形式で頂点を目指す東日本インカレ。その決勝カードは、早稲田大学と中央大学の戦いに。この2校は2026年4月から5月にかけて行われた、