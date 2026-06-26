【書評】『兵庫県告発文書問題なぜ日本を揺るがすのか』／奥山俊宏・著／岩波書店／2970円【評者】津村記久子（小説家）あなたが職場で看過できない上役の不正を見かけたとする。上層部に訴えても握り潰されるため、限られた外部のマスコミや取引先に、その内情を記した文書を送る。しかしその文書は、当の上役や上層部の知ることとなり、あなたは脅され、身の回りの物を押収され、身辺を徹底的に探られる。上層部はあなたが嘘