10月9日に公開される映画『汝、星のごとく』にSixTONESの松村北斗が出演することが発表された。横浜流星と広瀬すずがW主演を務める本作は、2023年の本屋大賞を受賞した凪良ゆうのベストセラー小説を原作に、映画『余命10年』（2022年）や『正体』（2024年）で知られる藤井道人監督がメガホンを取った作品。松村にとっては藤井監督との初タッグとなる。 参考：SixTONES 松村北斗、『汝、星のごとく』で藤井道人と初タッグ