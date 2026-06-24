名古屋グランパスは24日、MF倍井謙(25)がコルトレイク(ベルギー1部)へ期限付き移籍することを発表した。移籍期間は2027年6月30日までとなる。倍井は今年1月にベールスホット(ベルギー2部)へ期限付き移籍。公式戦14試合に出場して2ゴール3アシストを記録し、シーズン終了後に期限付き移籍が満了となっていた。以下、クラブ発表プロフィール&コメント●MF倍井謙(ますい・けん)■生年月日2001年4月4日(25歳)■出身地愛知県■