#倍井謙 選手がKVコルトレイク(ベルギー)へ、期限付き移籍することが決定いたしました。期限付き移籍期間は2027年6月30日までです。



"また新たな地で頑張ってきます!遠い地にはなりますが、応援していただけると嬉しいです。行ってきます!"



応援しています!頑張れケン



詳細は… pic.twitter.com/Tjizdu6DTa