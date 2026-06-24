「また新たな地で頑張ってきます!」名古屋MF倍井謙がベルギー1部コルトレイクに期限付き移籍
名古屋グランパスは24日、MF倍井謙(25)がコルトレイク(ベルギー1部)へ期限付き移籍することを発表した。移籍期間は2027年6月30日までとなる。
倍井は今年1月にベールスホット(ベルギー2部)へ期限付き移籍。公式戦14試合に出場して2ゴール3アシストを記録し、シーズン終了後に期限付き移籍が満了となっていた。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント
●MF倍井謙
(ますい・けん)
■生年月日
2001年4月4日(25歳)
■出身地
愛知県
■身長/体重
173cm/68kg
■経歴
東海スポーツ-名古屋U-15-名古屋U-18-関西学院大-名古屋-磐田-名古屋-ベールスホット(ベルギー)-名古屋
■出場記録(国内)
J1リーグ:26試合2得点
J2リーグ:38試合6得点
リーグカップ:5試合
天皇杯:1試合
■コメント
「また新たな地で頑張ってきます!遠い地にはなりますが、応援していただけると嬉しいです。行ってきます!」
倍井は今年1月にベールスホット(ベルギー2部)へ期限付き移籍。公式戦14試合に出場して2ゴール3アシストを記録し、シーズン終了後に期限付き移籍が満了となっていた。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント
●MF倍井謙
(ますい・けん)
■生年月日
2001年4月4日(25歳)
■出身地
愛知県
■身長/体重
173cm/68kg
■経歴
東海スポーツ-名古屋U-15-名古屋U-18-関西学院大-名古屋-磐田-名古屋-ベールスホット(ベルギー)-名古屋
■出場記録(国内)
J1リーグ:26試合2得点
J2リーグ:38試合6得点
リーグカップ:5試合
天皇杯:1試合
■コメント
「また新たな地で頑張ってきます!遠い地にはなりますが、応援していただけると嬉しいです。行ってきます!」
#倍井謙 選手がKVコルトレイク(ベルギー)へ、期限付き移籍することが決定いたしました。期限付き移籍期間は2027年6月30日までです。— 名古屋グランパス / Nagoya Grampus (@nge_official) June 24, 2026
"また新たな地で頑張ってきます!遠い地にはなりますが、応援していただけると嬉しいです。行ってきます!"
応援しています!頑張れケン
詳細は… pic.twitter.com/Tjizdu6DTa