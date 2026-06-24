塩尻市と岡谷市の境にある塩尻峠では24日、日本一短いと言われる祭りが行われました。塩尻峠の標高1000メートル付近の場所で行われた塩嶺御野立記念祭。明治天皇が、1880年6月24日にこの地を訪れたことを記念し、毎年行われているものです。24日は岡谷市の早出一真市長や塩尻市の百瀬敬市長など、関係者約130人が参加しました。記念碑の前に整列し迎えた午前10時。司会者「一同、礼」約20秒間、礼をして祭りは終了しました。