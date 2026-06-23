静岡県浜松市の舘山寺エリアに位置するリゾート施設「villa vacances hamanako(ヴィラ ヴァカンス ハマナコ)」は、4月をもって開業3周年を迎えた。今回、これまでのGoogle口コミ件数約500件、評価「星4.9」という圧倒的な支持に感謝を込め、「記念日プラン」「直前割プラン」の提供を開始した。特別な滞在を叶える2つのプラン「villa vacances hamanako」では、今回ライフスタイルに合わせて選べる2つのプランを用意している。大切