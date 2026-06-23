【モデルプレス＝2026/06/23】モデルの藤田ニコルが6月22日、自身のInstagramを更新。ベビーカーでの散歩の様子を公開し、話題となっている。【写真】第1子出産の28歳人気モデル「顔つきがだんだん変わってる」ベビーカー押しながらの散歩ショット◆藤田ニコル、公園での散歩ショット披露藤田は「みんなで緑を見にお散歩」とつづり、写真を投稿。散歩中の公園で撮られたと思われる写真では、白いウエスタン調の帽子にサングラス、