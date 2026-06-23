寿製菓は、那覇空港に「newQ那覇空港店」を6月21日にオープンした。newQは、パイナップルや黒糖など沖縄産の素材を使った菓子を展開するスイーツブランド。ギフト向けパインスイーツに加えて、石垣島産パインのジュースを展開する。商品の一例は、「パインブラウニー」（4個入り1,300円、8個入り2,300円）、「ニューキュータルト」（3個入り1,150円、5個入り1,900円、8個入り2,950円）、「パパパパインタルト」（4個入り1,100円、8