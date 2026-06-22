フォーイットは6月17日、「副業」に関するアンケート調査の結果を発表した。調査は4月21日、全国の20代~60代以上の男女2,000人を対象にインターネットで行われた。副業へのイメージ副業についてどのようなイメージを持っているかと尋ねたところ、約38%が「とてもポジティブ」「どちらかといえばポジティブ」と回答。「中立的」と回答した人は44.6%で最も多く、ネガティブな印象を持つ人は合わせて約18%にとどまっている。この結果