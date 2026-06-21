私はレミ（32）。夫のユウスケ（35）と娘のアカリ（5）を育てています。毎年イベントのときには両親と義両親にプレゼントを渡しています。今年の父の日も、父と義父に同じものを注文予定だったのですが、父の日がくる前に義母から「ビールかワインがいい」と指定されてしまったのです。指定されたものを買うべきか、それとも注文してあるものを渡していいのか。もしくは両方渡した方がいいのか。など、アレコレ悩んで実家の父にプ