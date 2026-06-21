元プロ野球選手で野球解説者の五十嵐亮太氏が18日、YouTubeチャンネル『イガちゃんねる 〜五十嵐亮太の人生は旅だ〜』で公開された動画「【衝撃】ロッテ監督、ホークス&日ハムコーチ。パ・リーグを知り尽くした吉井理人さんが楽天の監督に電撃就任したことについて」に出演。吉井理人氏が楽天の新監督に就任したことについて見解を示した。五十嵐亮太氏○シーズン途中での新監督就任は「すごくレアなケース」と五十嵐亮太氏が