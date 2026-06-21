私はリエカ。私の誘いをあの大人しいミドリが断るなんて、絶対にあり得ません。不安で縋りついてくるはずが、「予定がある」と短文で突き放されて、今までにない苛立ちが募ります。私を引き立てる観客がいないランチなんて、ハッキリ言って無意味。あんな地味な女に私を拒絶する度胸があるはずないと自分に言い聞かせますが、なんだか胸のざわつきが止まりません。勝手な離脱なんて許さない。私がいなくても3人で最高に楽しい姿を