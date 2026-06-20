英国王室が主催する伝統の開催ロイヤルアスコットは20日、首都ロンドン近郊のアスコット競馬場で最終日（5日目）を迎え、3Rでクイーンエリザベス2世ジュビリーS（G1、芝直線1200メートル、18頭立て、1着賞金1着賞金56万7100英ポンド＝約1億2192万円）が行われた。日本から参戦した2頭は、サトノレーヴ（牡7＝堀、父ロードカナロア）が2着、ルガル（牡6＝杉山晴、父ドゥラメンテ）が8着。日本調教馬によるロイヤルアスコット初