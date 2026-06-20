【その他の画像・動画等を元記事で観る】 玉森裕太が主演を務める、7月5日スタートの新ドラマ『マイ・フィクション』（毎週日曜22時15分～ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット）。このたび、同ドラマの主題歌が、Kis-My-Ft2の新曲「My Affection」（※メイン写真）に決定した。 ■誰かを想う優しくてあたたかい感情をKis-My-Ft2がストレートに届ける「My Affection」 ドラマ『マイ・フィクション』は、平