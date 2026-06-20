【ブルアカらいぶ！ざ☆すたーとおぶさまー！SP】 6月20日19時～ 配信 Yostarは、Android/iOS/PC用RPG「ブルーアーカイブ（ブルアカ）」に関するフィギュア情報を公開した。 新商品として発表されたのはフリューの「F:NEX（フェネクス）」より「チアキ（メモリアルロビーVer.）」のフィギュア。こちらは7月3日より予約受付を開始予定で、価格は19,