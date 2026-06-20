3人の幼い子供を連れて、自宅から遠く離れた土地へ。三重県在住の50代女性・Oさんは若いころ、夫の暴力から逃れようと京都の母子寮に入った。【思いもよらぬ展開】幼い子供を連れて苦労していたら、後ろから?追い抜き?…モヤモヤしてたけど慣れない街で暮らし始めてすぐ、慣れない仕事に従事することになった。その日々はOさんにとって大切な思い出になっている。＜Oさんからのおたより＞28歳の夏、夫の暴力から逃げるため小さな子