レクサスの高級ミニバンが一部改良！2026年4月1日に、レクサスから「LM」の一部改良モデルが発売されました。販売店にはどのような反響があるのでしょうか。LMは2020年に初代モデルが登場した高級ミニバンです。当初は主に中国やアジア地域でのショーファードリブンMPVの需要に対応するべく販売が開始されました。【画像】超カッコいい！これがレクサスの「最高峰ミニバン」です！（30枚以上）基本構造はトヨタ「アルファー