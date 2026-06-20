パラグアイ代表のミゲル・アルミロンが一発退場となったパラグアイ代表のMFミゲル・アルミロンは、現地時間6月19日に行われた北中米ワールドカップ（W杯）のグループステージ、トルコ代表戦でW杯の歴史に不名誉な名を刻むことになった。前半アディショナルタイムに一発退場処分。これにスポーツメディア「ESPN」は「パラグアイの選手が『プロトコル・ヴィニシウス・ジュニオール』によってW杯で初めて退場処分となった選手に」と