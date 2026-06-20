大雨や地震などへの防災意識を高め、災害に備えてもらおうと、岡山県倉敷市の防災備蓄倉庫できのう（19日）見学会が行われました。 【写真を見る】倉敷市の防災備蓄倉庫で見学会簡易トイレや水などの物資家庭でも非常用持ち出し品の備えを【岡山】 簡易トイレや水など、災害に備えた物資が並びます。 倉敷市の「有城防災備蓄倉庫」で行われた見学会は、防災意識を高めてもらおうと、地域の住民有志が開催したものです。