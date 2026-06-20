映像は、1961年（昭和36年）に放送された、「高田原でガサ入れ」と題されたニュースの一部です。タイトルの「ガサ入れ」とは警察の家宅捜索のこと。では高田原とは・・・？ 【写真を見る】高田原ってどこ？【懐かしの風景と今はない地名・RKKフォトミュージアム#06】～RKKニュースミュージアム～ 熊本 【高田原】高田原は「こうだばる」と読みますが、「高田原町」という町名があるわけでは